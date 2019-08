Sudanesisk satiretegner på Husum Bibliotek

Khalid Albaih bruger pennen som ”våben”. Foto: Pressefoto.

Den markante tegner satiretegner Khalid Albaih holder foredrag den 20. august

Af Jan Løfberg

Tirsdag den 20. august gæster sudaneseren Khalid Albaih Husum Bibliotek, hvor han fra kl. 20 og halvanden time frem vil holde et foredrag på engelsk. Khalid Albaih bor i øjeblikket i København og virker som fribykunstner. Det er især som satiretegner, at Khalid har gjort sig bemærket. Han begyndte at tegne og dele sine tegninger på de sociale medier, da det Arabiske Forår startede i 2010. Tegningerne gik viralt, men fandt også vej fra Internettet til bymure i Cairo og Beirut. Temaerne for hans tegninger er bl.a. hvordan den vestlige og arabiske verden interagerer, politik, ulighed, migration og sociale mediers rolle.

I oktober 2017 flyttede Khalid med sin familie fra Doha i Qatar til København, hvor han vil bo frem til oktober 2019. Gennem deltagelse i det københavnske kunst- og kulturmiljø, vil han sætte fokus på ytringsfrihed gennem sine tegninger og projekter. Frem til oktober vil han være tilknyttet København som fribykunstner. Khalid er udvalgt gennem fribyordningen ”International Cities of Refugee Network” (ICORN), som er et internationalt netværk, der yder beskyttelse til forfattere, skribenter og tegnere, hvis ytringsfrihed krænkes i deres hjemlande.

Khalid har bl.a. tegnet den amerikanske fodboldspiller Colin Kaepernick, da han i august 2016 i nægtede at stå op, men i stedet knælede under afspilningen af den amerikanske nationalsang i protest mod politivold mod sorte og farvede. Kaepernick oplevede herefter en bølge af kritik, inkl. fra Præsident Trump, der opfordrede Kaepernick til at ”finde et land, der fungerede bedre for ham”. Khalid har her ladet Kaepernicks hår vokse sammen med Black Power bevægelsens sorte, knyttede hånd. Tegningen gik hurtigt viralt, og er også blevet gengivet på bl.a. T-shirts.

Andre idéer

Khalid tegner ikke kun. I øjeblikket arbejder han også på at udvikle to forskellige idéer, der har fokus på plads til at tænke kreativt og frit. Det ene har fået det arabiske navn ”Fadda”, som betyder ”rum”. Planen er at etablere en app, hvor det er meningen, at folk verden rundt kan dele deres private hjem med kunstnere, der søger plads til at arbejde og udstille.

Den anden idé handler om at etablere et bibliotek hjemme i Sudan: – Jeg vil gerne have sådan et sted, hvor du kan se bøgerne og røre ved dem. Jeg vil bede folk donere bøger om kunst og design, jeg vil også træne bibliotekarer i hvordan man arbejder på en mere moderne måde – ligesom der arbejdes her. En af de bedste ting ved bibliotekerne her er, at der er adgang hele tiden. Det er det, jeg vil ha’. Det behøver ikke at være et fancy sted, men hellere et funktionelt sted for alle borgere. Sådan vil jeg ha’ det.

Foredraget holdes den 20. august kl. 19-20.30 i arrangementslokalet på 2. sal på Husum Bibliotek.