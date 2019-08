Tingbjerg Challenge på lørdag

Masser af spændende tilbud på omkring Ruten i Tingbjerg

Af Erik Fisker

Tingbjerg Challenge 2019 er en festlig og aktiv dag for hele familien, som byder på et triathlon med løb, cykling og svømning og deltagelse er gratis. På dagen kan man opleve at blive en del af et unikt fællesskab med fokus på de børn, unge og voksne, der ønsker at deltage i aktiviteterne på dagen. Udover triathlon vil der også være andre sjove aktiviteter på dagen som fodboldturnering, hockeyturnering, mulighed for at svinge kroppen til rulleskøjtedisco, vinde i banko, høre Kalles Store Trommeshow og meget mere.

Triathlon består at 2x25m meter svømning, 3 km cykling og 1,5 km løb. Der er tilmelding fra kl. 10 og start kl. 11.30.

Dagen støttes af blandt andet Tingbjerg Forum, Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.