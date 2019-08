Torvedag i Brønshøj

Handels- og erhvervsforeningen i Brønshøj/Husum/Tingbjerg arrangerer en torvedag lørdag den 24. august på Brønshøj Torv fra kl. 11-16

Af Redaktionen, redigeret

Handels- og erhvervsforeningen i Brønshøj/Husum/Tingbjerg arrangerer en torvedag lørdag den 24. august på Brønshøj Torv fra kl. 11-16. Her vil en række forretningsdrivende vise byens borgere, hvad de kan. Brønshøj Boldklub sørger for salg af øl og vand til publikum, mens erhvervsforeningen har bestilt noget hyggemusik som forhåbentlig ikke giver for højt blodtryk. Men skulle du være i tvivl om blodtrykket er for højt, så måler Linde Apoteket det gerne på torvet denne lørdag. Hvis du har noget liggende i dine ”gemmer”, som du ikke rigtig ved om er noget værd, så kan Markedsbooking vurdere tingene på dagen. JL