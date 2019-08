Torvedag i strålende sol

Foto: Kaj Bonne

Handels- og erhvervsforeningen havde fået telte på Brønshøj Torv i lørdags

Af Jan Løfberg

August har været lunefuld. Der har været mange regnvejrsdage, og temperaturen har flere gange været under de 20 grader. Men op imod weekenden i sidste uge blev der skruet op for varmen. Det benyttede en del børn sig af i lørdags og løb hen over springvandene på Brønshøj Torv, da Handels- og erhvervsforeningen i Brønshøj/Husum/Tingbjerg inviterede til ”Torvedag”.

Arrangørerne havde selv sørget for musik, og så var det ellers op til medlemmerne at gøre dagen festlig. Om det var det gode vejrs skyld eller timingen af Torvedagen, der haltede, kan diskuteres, men der er formentlig enighed om, at der sagtens kunne have været mange flere telte med tilbud til torvets gæster.

Brønshøj Boldklub solgte vand og øl til de fremmødte, som blev opfordret til at se Brønshøjs divisionskamp senere på dagen, og der kunne også nydes en grillpølse. De telte og boder, der var på torvet, havde ganske udmærket besøg og kunne dermed få en god og anderledes snak med kunderne.

Brønshøj Vinhandel introducerede kunderne for en ny spændende gin, og Lindeapotekets medarbejdere tilbød at måle blodtryk for dem, der ønskede at kende lidt mere til det.

Foto: Kaj Bonne