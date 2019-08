Union ser rødt før gult

Boldklubben Union fik en ny udvisning og tabte 0-3 til AB Tårnby. I pokalturneringen trak Union AC Horsens fra Superligaen

Af Redaktionen, redigeret

Det kører ikke rigtig for Union i Danmarksserien. I lørdags tabte boldklubben hjemme på Genforeningspladsen med 0-3 til AB Tårnby. Det var ærligt en sløv omgang, vi tilskuere blev præsenteret for. Der var heller ikke meget gang i ”Den Røde Hærs” stortromme.

Union havde meget svært ved at skabe chancer. Et udmærket skud efter et kvarters tid blev reddet af amagerkanernes målmand. Efter en halv time fik AB Tårnby et straffespark. Dommeren kunne lige så godt have ladet være med at dømme det, men nu blev det altså dømt: 0-1.

Efter pausen formåede Union ikke at skabe noget som helst, og da Nicolai Søgaard Larsen blev udvist for sit andet gule kort små 20 minutter før tid, faldt ”De Røde” helt sammen, og AB Tårnby scorede yderligere to gange. Union sluttede kampen med blot ni mand, da Obaida El-Itr måtte udgå med skade, og Union havde ikke flere udskiftninger. Næste kamp i DS er på lørdag kl. 13, når Gentofte-Vangede tager imod i Nymosen.

I pokalturneringens 2. runde trak Union AC Horsens fra Superligaen. AC Horsen – ”Den Gule Fare” – er naturligvis storfavorit. Kampens termin er 3.-5. september.

Husum vandt

I Københavnsserien fik Husum Boldklub en god start ved at besejre Boldklubben Skjold i Fælledparken med 1-0. Morten Levinsen scorede kampens enlige mål. Næste kamp 20. august kl. 19 i Husumparken mod FC Udofrdringen. På fredag skal Husum igen spille på kunstgræs i Fælledparken. Her tager HB imod kl. 18.15

Boldklubben Fix tabte med 1-2 til Frederiksholm Sydhavnen. Næste kamp på torsdag kl. 18.45 i Gadelandet mod Vigerslev.

JL