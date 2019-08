William fra Brønshøj mødte hård modstand til OL i Baku

William under OL i Baku. Foto: Presse

Det blev ikke til en topplacering for William Bille Meyling til Datalogi-OL, men han satser på revanche

Af Erik Fisker

– De er meget dygtige. Nogle har trænet et helt årti. Specielt deltagerne fra de store lande som Rusland, Kina og USA havde et virkelig højt niveau, siger den 19-årige William Bille Meyling fra Brønshøj, som havde håbet på lidt mere, men det lykkedes ikke at få en topplacering, da han med det det danske landshold i august deltog til Datalogi OL i Baku i Aserbajdsjan.

Sygdom på førstedagen og et meget hårdt deltagerfelt betød, at han ikke kunne blande sig i kampen om en topplacering. Alligevel har det været en god oplevelse for den talentfulde programmør og koder, der til dagligt er gymnasieelev på Sukkertoppen Gymnasium i Valby.

– Jeg har det ok med resultatet. Første dag var jeg meget skuffet, men der havde jeg det også skidt med feber. På andendagen gik det ok. Til næste år kan jeg være strategisk på en anden måde, så jeg er ok tilfreds, for jeg ved, at jeg kan få flere point næste gang, fortæller den ambitiøse Brønshøj’er, der allerede har OL i Singapore næste sommer i kikkerten.

Skal ikke kun være god til at kode

Her satser han på at bruge sin erfaring fra Baku til at få en bedre placering, for det handler ikke kun om at være den bedste koder, hvis man skal til tops.

– Det handler ikke kun om at være dygtig til at kode. Det handler også om at arbejde strategisk i forhold til, hvordan man får flest point på kortest tid. I bund og grund handler det om hele tiden at have konkurrenceaspektet med i sin tilgang til opgaverne, forklarer William.

Selvom konkurrencen har fyldt meget, så har der også været tid til at opleve Baku og møde en masse unge fra de øvrige deltagernationer, hvilket også er en af grundende til, at han er klar til at træne op til næste sommers OL i Singapore.

– Jeg har mødt rigtigt mange dygtige mennesker, og jeg har oplevet et nyt land og en ny by, så jeg har også følt, at jeg har været på en fed ferie, og Singapore er da også en by, jeg rigtigt gerne vil opleve, slutter William. Claus Voldum.