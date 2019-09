Akrobatik mellem Bellahøjhusene

Akrobatik på Bellahøj. Foto: Finn Gunst

300 mennesker mødtes for et par week-ender siden foran Bellahøj Kirke.

Af Finn Gunst, Fuglsang Allé 116, medlem af Lokaludvalgets kulturudvalg

300 mennesker mødtes for et par week-ender siden foran Bellahøj Kirke. Pludselig fangedes vore blikke af 26 sortklædte unge mennesker fra gruppen ’The Voyages’, der gik rundt på kirketaget. En efter en kastede de sig ud fra taget, for at blive grebet af deres venner, der fungerede som ’faldtæppe’.

Herefter blev den store flok mennesker ført gennem hele boligområdet – hvor vi oplevede den ene akrobatiske overraskelse efter den anden.

Det timelange akrobatiske show sluttede på en stor plæne, hvor tilskuerne blev involveret i nogle dramatiske tillidsøvelser sammen med de unge fra The Voyages.

Deres rolige show var præget at en kraftfuld ro – der signalerede positivt samvær og glæden ved at beskytte hinanden. ’De springer over, hvor gærdet er højest’ – lød det fra nogle af tilskuerne…

Dette imponerende weekend show – der blev flot arrangeret sammen med beboerforeningen – er forhåbentlig bare en begyndelse.

På Metropolis’s hjemmeside kan man finde en video om en bevægende dramatiske akrobatik, der klæder Bellahøj.