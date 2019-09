3 fordele ved at have en altan

SPONSORERET INDHOLD: Rigtig mange danskere bor i lejligheder, og der er flere grunde til hvorfor. For det første er det nogle gange billigere end at bo i et hus, og for det andet er det en god mulighed, hvis man ikke har råd til at købe et hus.

En lejlighed har også næsten alt det, som et hus har. De findes nemlig i store og små størrelser. Dog mangler der ofte et privat udeareal i lejligheder. Dette kan løses ved at få opsat en altan.

1. Altaner giver mere plads

Bor du i en lejlighed, har du højst sandsynligt ikke mulighed for at bygge til. Det kan altså være svært at få flere kvadratmeter tilknyttet boligen. Det bliver dog muligt at få lidt mere plads med en altan. Nok er det et udeareal, men de kan bruges til mange forskellige aktiviteter. Eksempelvis kan du nemt tørre tøj uden at tænke på indeklimaet. Derudover kan du på bruge pladsen til at grille, passe og omplante blomster og nyde de lune sommeraftener med vennerne.

2. Altaner gør lejligheden mere værd

Hvis du selv ejer din lejlighed, har investeringen i en altan ikke kun en personlig men også en økonomisk fordel. En altan er nemlig med til at øge værdien. Ikke kun fordi du får flere kvadratmeter, men også fordi altaner giver mulighed for frisk luft og gode udsigter. Hvis du på et tidspunkt vil sælge din lejlighed, er det altså en fordel at få opsat en altan. Læs mere om altaner her.

3. Altaner er gode til småbørnsfamilier

Ikke nok med, at du selv kan nyde den friske luft, den gode udsigt og de mange udendørsaktiviteter på altanen, så er det også en god investering for børnefamilier. Med en altan bliver det nemlig muligt at få en udendørs, privat plads til barnevognen, hvor de små ofte gerne vil sove til middag.