Åndelige beskeder leveret med humor

Billy Cook. Foto: Pressefoto.

Af Redaktionen, redigeret

Han er kendt for sin humoristiske facon og dybe seriøsitet. Oplev det engelske spirituelle medium onsdag 25. september kl. 19, hvor den alternative forening CHEARTS inviterer ham til Brønshøj.

Mange danskere forbinder fortsat Billy Cook med TV 2 Zulus serier Klarsyn, Åndernes Magt og Troldmandsskolen. Her gav han skeptikere noget at gruble over, og fans noget at begejstres over for åben skærm.

Han har holdt sine berygtede klarsyn i lande som Tyskland, Japan, Istanbul, Australien, Spanien, Italien, England, Sverige og mange flere lande, og fans af ham er i hvert fald enige om én ting: Han er en af de bedste inden for sit felt.

Entréen koster 125 kr. og billetter købes i døren. Dørene åbner kl. 18.15 og lukker præcis kl. 19. Aftenen foregår på engelsk og der bliver kun oversat efter behov. / JL