Amerikansk og intimt

Guy og Jeska Forsyth spiller på tirsdag i Pilegården. Foto: Pressefoto.

Der venter en velspillet og underholdende intimkoncert med bluesbaseret americana og rootsrock i Kulturhuset Pilegården på tirsdag

Af Redaktionen, redigeret

Multi-instrumentalisten, sangeren og sangskriveren Guy Forsyth er oprindelig fra Kansas, men har i dag sin hjemlige base med sin kone Jeska Forsyth i Austin, Texas, der er kendt for sin vitale bluesscene.

Her står Guy som en respektfuld fornyer af bluestraditionen og som garant for koncerter, hvor humor, seriøsitet og autenticitet går hånd i hånd. Har man oplevet ham live tidligere i Pilegården, så ved man, at man kan se frem til en besnærende musikalitet, ægte showmanship, en varm og rå vokal, fede melodier og soloer på alt lige fra akustisk og elektrisk guitar til slideguitar, ukulele, sav og mundharpe.

Og nu kommer Guy og Jeska forbi Kulturhuset Pilegården tirsdag den 10. september kl. 20. Der venter publikum en helt særlig duokoncert, som vil tage pusten fra de fleste. Jeska Forsyth råder over en fantastisk bluesvokal, der løfter sangene til nye højder. Duoen arbejder netop nu på Jeskas første album, som ægteparret skriver på i fællesskab.

Genremæssigt vil man opleve en unik blanding af blues og americana. Lyden er til tider i den tunge, sumpede ende af blues-skalaen og propfyldt med referencer til både den allertidligste bluesmusik, den såkaldte Delta Blues fra Mississippi-deltaet.

Billetter koster 140 kr. Koncerten er arrangeret af Music House Brønshøj med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg. JL