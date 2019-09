At miste jobbet kan blive starten på din karriere

SPONSORERET INDHOLD: Det danske velfærdssystem er noget helt særligt og a-kassers dagpengetilbud til ledige, er en af årsagerne hertil. Selvom det danske sikkerhedsnet hjælper os, når vi mister vores job, er det selvfølgelig aldrig sjovt at blive fyret eller af anden årsag gå arbejdsløs.

Det danske velfærdssystem er noget helt særligt og a-kassers dagpengetilbud til ledige, er en af årsagerne hertil. Selvom det danske sikkerhedsnet hjælper os, når vi mister vores job, er det selvfølgelig aldrig sjovt at blive fyret eller af anden årsag gå arbejdsløs. Men det behøver ikke at være en dårlig ting at blive ledig. Der er nemlig flere muligheder end nogensinde før for ledige med en iværksætter i maven til at gå fra drøm til virkelighed.

I dag er der frit valg på alle hylder, når man skal vælge hvilken a-kasse, man vil være medlem af. Derfor er det altid en god idé at kigge på de tilbud og kurser de forskellige a-kasser tilbyder, så man får mest muligt ud af sit kontingent. A-kasser for akademikere har et stort udvalg af kurser og workshops, der netop er rettet mod en selvstændig karriere. Et af de tilbud er start-up forløb i København for ledige højtuddannede med iværksætterambitioner. Her kan man via sin a-kasse få sparring og rådgivning omkring sin forretningsidé samt få udviklet sine forretningsmæssige kompetencer.

Man skal gøre sig mange overvejelser, når man vil være selvstændig erhvervsdrivende og der er mange skridt på vejen mod at få en succesfuld virksomhed op at stå. Derfor er det bare med at trække på den viden og det netværk, som a-kasser har og drage fordel af de iværksætterkurser, der netop lærer den spirende iværksætter hvordan man kommer fra A til B.

Det kan være skræmmende at springe ud i livet som selvstændig og mange bekymrer sig især om økonomien. Med dagpenge der tikker ind på kontoen hver måned, har du et økonomiske sikkerhedsnet under dig, og du kan med større ro bruge den nødvendige tid på at opbygge din forretning og få den ud over stepperne.

A-kasse for akademikere med ambitioner kan hjælpe dig i mål

Har du en lang videregående uddannelse bag dig, er det oplagt at være medlem af en a-kasse for højtuddannede, hvor du får valuta for pengene med kompetent rådgivning og relevante tilbud. Tilbud, der har til formål at få dig hurtigt i arbejde igen – uanset om du søger ny fastansættelse eller vil bruge muligheden til at jagte din iværksætterdrøm. Uanset hvad man drømmer om, bør man som ledig udnytte de tilbud, som a-kassen stiller til rådighed, og blive hjulpet godt på vej ind i karrierens næste faste.

Sådan går iværksætteriet i Danmark

Iværksætteri er vigtigt for dansk erhvervsliv: Det er vigtigt for Danmarks position i den internationale konkurrence og til at skabe arbejdspladser og vækst. Men under finanskrisen faldt antallet af nye iværksættervirksomheder og i dag er Danmark stadig ikke på samme niveau som før krisen ramte, på trods af at det går godt for økonomien. Desuden halter kvinderne bagefter, når det kommer til at tage springet ud i livet som selvstændig erhvervsdrivende, hvor tre ud af fire nye iværksættere er mænd. Vigtigheden af iværksætteri er blevet politisk, hvor der på få år er kommet meget større fokus på iværksætteri blandt partierne i Folketinget. Socialdemokraterne, Radikale og Venstre markerer sig i særlig grad, da de tre partier har ordførerposter, der udelukkende arbejder for at fremme iværksætteri.