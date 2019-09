BAUHAUS gør klar til åbning

Sille Skaalum Jørgensen gør klar med nye varer i haveafdelingen i BAUHAUS på Turbinevej. Foto: Bauhaus

Det nye BAUHAUS på Turbinevej tager form, og medarbejderne er snart klar til at byde velkommen indenfor i 12.500 m2 byggevarehus

Af Erik Fisker

– Byggevarehuset skal fungere som et hyggeligt sted at hente inspiration for hele familien, siger varehuschef Claus Liboriussen.

– Vi er i fuld gang med at opbygge et af Danmarks største byggevarehuse med alt til hus og have samlet under ét tag. Vi bygger nogle inspirationsmiljøer, hvor kunderne fx kan se et komplet badeværelse eller køkken med fliser, armatur, møbler, planter og alt, hvad der hører til. Det gør det meget nemmere at forestille sig, hvordan det vil se ud hjemme hos kunderne selv, når de kan se produkterne i funktion, forklarer varehuschefen.

Én af de mange nye, lokale ansatte er Sille Skaalum Jørgensen. Hun skal arbejde som sælger i haveafdelingen, og det har hun fuldstændig styr på, da hun er uddannet blomsterdekoratør og har arbejdet som gartner:

– Så jeg har en del plantekendskab og kan bruge min viden omkring planterne og redskaberne, når jeg skal hjælpe kunderne med gode råd, og jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg bor meget tæt på, så det er rigtig fedt at arbejde lokalt og at være tæt på sit arbejde, siger hun.

Det nye BAUHAUS ligger på Turbinevej i Søborg, så det er nemt at komme til, siger Claus Liboriussen:

– Vi ligger tæt på byens mange villaer og i et knudepunkt mellem Ring 3, Helsingørmotorvejen og Hillerødmotorvejen – og med letbanen lige udenfor døren, når den kommer, siger han. Datoen for åbningen vil han dog ikke ud med endnu.