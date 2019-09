Black Friday – fra USA til Danmark

SPONSORERET INDHOLD: De fleste ved, hvad Black Friday er, men det er de færreste, der kender historien bag dagen. Black Friday er den dag hvor flest shopper. Grunden til der er så mange, der handler netop på den dag, er fordi, der er så mange gode tilbud.

Af SPONSORERET INDHOLD

De fleste ved, hvad Black Friday er, men det er de færreste, der kender historien bag dagen. Black Friday er den dag hvor flest shopper. Grunden til der er så mange, der handler netop på den dag, er fordi, der er så mange gode tilbud. Hvis der er noget, vi moderne mennesker ikke kan stå for, så er det tilbud. Folk står gerne i kø i mange timer for at spare penge både store og små beløb.

Black Friday i Danmark

Black Friday er et forholdsvis nyt fænomen i Danmark, og har kun været aktuel i en kort årrække. Omkring år 2011 begyndte de danske webshops at have Black Friday tilbud. Først i 2013 begyndte de fysiske butikker at have de gode tilbud. Til start mente mange, Black Friday var noget pjat. Men efter et par år hoppede flere og flere med på Black Friday vognen. I Danmark er det dog stadig ikke en ligeså stor tradition at handle på Black Friday som i USA, hvor det i flere stater er en fridag.

Sådan opstod Black Friday

Helt oprindeligt stammer fænomenet fra USA, hvor de på dagen efter Thanksgiving (fjerde torsdag i november) skød julehandlen i gang med parader, julemand og lignende. I 1966 begyndte flere af de amerikanske butikker at sætte priserne ned for at lokke flere kunder til. Men det var først i 1980´erne, det begyndte det at tage til, og dagen blev betragtet som en helligdag.

Mange står hvert år mange timer i kø for at være den første i butikken til at lave en god handel. Hvis du gerne vil nedtælle til den store tilbudsdag i Danmark, så kan du bruge Black Friday Counter til at holde styr på dagene og være med til nedtællingen. Samtidig kan du også smugkigge på, hvad de danske butikker har af tilbud på dagen.