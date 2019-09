Bogbinding på den sjove måde

Så flot kan omslaget blive. Foto: Privat.

Lav din egen bog inspireret af Arne og Carlos bog ”Bøger du selv kan lave” på Brønshøj Bibliotek.

Af Redaktionen, redigeret

I bibliotekets kælder er der igen pop-up værksted Susanne Chang tilbyder det populære bogbindingsværksted. På et par kursusdage – fredag 4. oktober kl. 17-20 og lørdag 5. oktober kl. 10-15 – lærer man at trykke sit eget papir linoleumsblokke, lægge bladguld, sølv eller bronze på papiret og at sy bogblokken på symaskine og i hånden. Til sidst samles indlægspapiret, bogblokken og omslaget og vupti – man har en fin bog.

Kurset koster 400 kr. inkl. materialer.

Tilmelding og betaling: til Susanne 2478 6541 (hverdage 10-15). Kurset forgår i kælderen på Brønshøj Bibliotek, Krabbesholmvej 3. JL