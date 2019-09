Brønshøj og Vanløse får digitale bykort

Giver et overblik over, hvad der findes af muligheder i de to bydele

Af Erik Fisker

Brønshøj og Vanløse har fået et digitalt informationsrigt kort over de to bydeles tilbud. Det er LokalBolig Brønshøj/Vanløse, der har udviklet dem.

– Jeg har to kollegaer, der simpelthen har brugt oceaner af tid på at udvikle kortene samt finde og taste alle oplysningerne ind. For de har skullet gøre det 100 procent manuelt, fortæller indehaver af LokalBolig Brønshøj/Vanløse, Michael Holbech Mårtensen, til Brønshøj-Husum Avis.

Hvis man fx vælger kategorien ”mad og drikke”, dukker der mere end 80 spisesteder frem, som Brønshøj og Vanløse rummer. Herefter kan man søge på en række underkategorier og markere, om man vil have pizza, sushi, sidde og spise på en café eller noget helt fjerde.

– Det er klart, at når vi lægger så mange timer i at udvikle kortene, gør vi det også i håb om, at vores købere kan bruge det til at lære deres nye eller kommende nærområde bedre at kende på kort tid, siger Michael Holbech Mårtensen og fortsætter: – Men samtidig synes jeg også i al ubeskedenhed, at vi er med til at levere en service til alle de mennesker, der allerede bor i de to bydele. Det er en dejlig sidegevinst, som vi er meget stolte af.

Selvom LokalBolig Brønshøj/Vanløse har brugt mere end 100 timer på at udvikle kortene, er det ikke umuligt, at noget alligevel er blevet overset. Derfor håber Michael Holbech Mårtensen da også, at Brønshøjs og Vanløses borgere har lyst til at byde ind med oplysninger om steder, de mener, der mangler på kortene.

– Vi har oprettet en mailadresse, som hedder kort@lokalboligbroenshoej.dk. Derfor vil jeg gerne opfordre alle til at sende os en mail, hvis de har fundet noget, som de mener skal med på vores kort, siger han.

Man kan finde kortene på www.lokalboligbroenshoej.dk under punktet ”Derfor Brønshøj og Vanløse” i toppen af siden.