Brønshøj op på 3. pladsen

Med en sejr på 1-0 over Slagelse nærmer Brønshøj sig toppen

Af Redaktionen, redigeret

Brønshøj Boldklub tog et vigtigt skridt fremad i tabellen i 2. division, da Slagelse i søndags blev besejret med 1-0 på udebane. Målet kom efter ca. 20 minutter af 2. halvleg. Kevin Bechmann Timm headede et indlæg fra Gustav Therkildsen på overlæggeren, hvorefter bolden ramte Slagelses målmand og gik i kassen.

Herefter koncentrerede Hvepsene om at holde fast i de tre point. Det lykkedes, især fordi det ser ud til, at træner Michael Madsen er ved at sammentømret et stærkt forsvar.

Brønshøj er nu nr. 3 med 15 point efter ni kampe. FC Helsingør fører med 22 point, Vanløse er nr. 2 med 17 point. På lørdag kl. 15 får Brønshøj besøg af Skovshoved, der ligger sidst med 6 point.

JL