Bulldogs buldrer derudad

Husum vandt 6-2 over Hvidovre og har stadig maksimumpoint i Københavnsserien

Af Redaktionen, redigeret

Intet kan tilsyneladende stoppe Husum Boldklub. Fredag aften blev det en flot 6-2-sejr over Hvidovres IFs 2. hold. Dermed er Husum Boldklub det eneste hold tilbage med maksimumpoint i Københavnsserien. Husum Bulldogs har 12 point, mens Rønne IK og FC Græsrødderne begge har ni point på en delt andenplads.

Husum var allerede på 2-0 på mål af Mikkel Howalt og Mikkel Føge efter blot 20 minutter og på 3-0 efter lidt over en halv time, da Jeppe Orbe øgede føringen. Derefter var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse. Hvidovre fik reduceret før pausen, men straks i 2. halvleg kom Husum på 5-1 på mål af hhv. Mikkel Howalt og Mikkel Bo Eriksen. Hvidovre fik reduceret, inden David Skovborg Mortensen satte det sjette mål ind et lille kvarter før tid.

Næste kamp for Husum er onsdag den 4. september kl. 18.30 i Husumparken, hvor Politiet kommer på besøg.I serie 1 har Boldklubben Fix stadig sæsonens første sejr til gode. I weekenden blev det til 0-3 mod Dragør hjemme. Fix ligger næstsidst med blot 1 point for fire kampe. Næste kamp er mod Jægersborg ude på lørdag kl. 13.

Boldklubben Stefan åbnede sæsonen med en sejr 5-3 over Sønderbro Fight. Næste kamp ude onsdag den 4. september kl. 19.30 i Ryparken mod Sunred Beach.

JL