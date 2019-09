Bydelsdebat med mislyde

Overborgmester Frank Jensen deltog også i mødet i Tingbjerg om Kommuneplanen. Foto: ef

Ikke alle var tilfredse med Københavns Kommunes planer for Tingbjerg

Af Erik Fisker

Det der skulle have været en kick-start til debatten om den kommende Kommuneplan, der i øjeblikket er i høring, kom også til at handle om lokale borgeres opfattelse af, at de manglede information om planer og møder – samt at de ikke var helt tilfredse med udsigten til, at der skal bygges på mange af de grønne områder.

Borgermødet blev afholdt tirsdag i sidste uge i Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus, og der var afsat 20 minutter til debat og spørgsmål fra de fremmødte, hvoraf mange var ansatte i kommunen eller tilknyttet boligorganisationerne. I alt var der 1 time til et fælles møde, hvor et panel bestående af overborgmester Frank Jensen, børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen, en repræsentant for ejendomsudvikleren NREP samt formanden for boligselskabet SAB deltog.

Plads til mange flere

Overborgmester Frank Jensen lagde ud med, at han havde et særligt forhold til Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus. – Jeg har været med til at der blev bevilget penge til huset, til det første spastik og til indvielsen af dette smukke og helt særlige hus, sagde Frank Jensen. Han redegjorde også for dele af den kommende Kommuneplan, der skal gælde frem til 2031, og hvori også indgår udviklingsplanen for Tingbjerg. Denne udviklingsplan er tidligere i år aftalt med Københavns Kommune og boligselskaberne SAB og fsb.

– Vi skal have plads til mange flere københavnere, til vores børn og børnebørn, og så skal vi have en blandet beboersammensætning, så der også bliver plads og mulighed for folk med almindelige indtægter og også for dem, der gerne vil eje deres egen bolig, sagde Frank Jensen.

Mens man i andre større byer vil nedrive boliger, satser man i Tingbjerg på at opføre nye, private boliger og lave almene boliger om til ungdoms-og ældreboliger, samtidig med at man styrker infrastrukturen. På den måde bliver det muligt at leve op til den lovgivning om parallelsamfund, som Folketinget har vedtaget, og som kræver, at højst 40 procent af alle boliger i det, som den tidligere regering kaldte ”hårde ghettoområder”, må være almene familieboliger i 2030.

Rasmus Nørgaard repræsenterede den private ejendoms- og byudvikler NREP, der arbejder i de nordiske lande, og som er blevet valgt af boligselskaberne til at forestå udvikling og byggeri i Tingbjerg af mindst 1.000 nye private boliger. – Jeg mener, at en fortætning kan forbedre miljøet i Tingbjerg og blive en styrke, der kan bidrage til at skabe større fællesskab blandt beboerne, sagde han.

”I en by som København, der hele tiden vokser, kan vi ikke bare tillade os at rive gode boliger ned. I stedet vil vi give Tingbjerg et stort løft, gøre bydelen til en aktiv del af byen og til et mere blandet boligområde, hvor private og almene boliger ligger side om side”.

Overborgmester Frank Jensen

– En dårlig plan

Flere tilhørere fra lokalområdet var ikke begejstret for planerne om Tingbjerg – og slet ikke om den orientering og inddragelse som de ikke mente, de fik og får. Der var udsagn som: ”I skal ikke røre de grønne områder”, ”hvor skal alle bilerne være?” og ”det er en dårlig plan”, hvor sidstnævnte udsagn udløste klapsalver fra lokale beboere.

Der var også utilfredshed med den måde mødet var indkaldt på, da dette primært var sket på det online baserede private netværk facebook og plakat i Kulturhuset. Endvidere krævedes tilmelding på den professionelle private billetplatform Biletto.