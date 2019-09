Comedyklubben kommer

Ane Høgsberg er grænsesøgende og kompromisløs. Foto: MEW.

Gode grin med Ane Høgsberg & Jacob Tingleff

Af Redaktionen, redigeret

Mandag 9. september kl. 20 er der grænsesøgende standup og dybe kig i den politiske petriskål i Kulturhuset Pilegården, som får besøg af Comedyklubben.

Ane Høgsberg er en grænsesøgende og kompromisløs komiker, som holder af at tale om de mørke sider i mennesket og det, der optager os. Materialet er leveret med en jysk charme, der gør det svært ikke at overgive sig til grinet.

Comedyklubben trakterer imidlertid med mere af samme skuffe denne aften. Komikeren Jacob Tingleff byder nemlig ind med skæve vinkler, filosofiske betragtninger over livet og et dybere kig ned i den politiske petriskål.

Aftenens vært er Frederik Rosgaard. Han er blevet rost for sin afslappede og hyggelige facon. Med glimt i øjet og et roligt gemyt binder den eftertænksomme komiker og vært aftenen sammen uden at begive sig ud i det højlydte.

JL