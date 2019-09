Danske orgelmestre i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 3. oktober, kl. 19.30 spiller Anne Kirstine Mathiesen tema-orgelkoncert med danske orgelkomponister fra Buxtehude til Kayser

Af Erik Fisker

Torsdag den 3. oktober, kl. 19.30 spiller Anne Kirstine Mathiesen tema-orgelkoncert med danske orgelkomponister fra Buxtehude til Kayser. Det er musik fra den tidlige barokperiode til vor tid. Diderik Buxtehude (1637-1707) var så stort et navn, at selveste Joh. Seb. Bach vandrede små 400 km for at møde mesteren i Lübeck. Danske orgelkomponister har indtil for 50 år siden været stærkt inspireret af tyske strømninger, men i slutningen af 1900-tallet vendte orgelfolket sig mod Frankrig og England. Hvad der kom ud af det, kan man høre på torsdag. Der er gratis adgang.