De her var ”sunshine” nok

”Reclaim the Hood” vandt Integrationsministeriets ”Er du sunshine”-pris. Foto: Privat.

Unge fra Tingbjerg og Husum vinder integrationsprisen ”Er du sunshine”

Af Randi Salzwedell

Under titlen ”Reclaim the Hood” var en gruppe unge fra Tingbjerg og Husum taget på Ungdommens Folkemøde i Valbyparken for at udfordre nogle af de fordomme, andre unge har om deres bopæl.

De unge arrangerede workshops for folkeskole- og gymnasieklasser og havde desuden havde en stand, hvor de stod klar til at svare på forbipasserendes spørgsmål lige fra ”er alle i udsatte boligområder kriminelle?” til ”drømmer folkeskoleelever fra Tingbjerg om at få en uddannelse?”

Svarene på de to spørgsmål er henholdsvis nej og ja, og de unge leverede dem og workshopsne med så stort overskud og positiv energi, at det tiltrak sig opmærksomhed fra Tanja Hald fra Integrationsministeriets projekt ”Lovechan”.

En del af Integrationsministeriets dagsorden på Ungdommens Folkemøde handlede om at styrke den demokratiske gode tone trods uenigheder, og i den forbindelse uddelte de prisen ”Er du sunshine” til det projekt, som skabte mest positiv stemning på Ungdommens Folkemøde.

– De unge er så passionerede omkring at fortælle om en anden side af de områder, de bor i, end det billede, som man ofte får gennem medierne. Og jeg føler, at de unge gør en forskel, når de som her går ud og møder andre unge – derfor skal de selvfølgelig have prisen, udtalte Tanja Hald om motivationen bag at give prisen til Reclaim the Hood.

Fordomme

De elever, der deltog på workshopsne gav bestemt også udtryk for, at ’Reclaim the Hood’ har gjort en forskel for deres syn på såkaldte ”ghettoer” og ikke mindst de mennesker, som bor i dem.

Noah Tobias Brimer Tjia på 17 år fortalte:

– Det var megafedt, at jeg kunne møde og snakke med de her folk fra Tingbjerg, og de virkede som nogle meget normale mennesker, selvom det ikke var det, jeg havde forventet. Ja, jeg havde fordomme – det er måske ikke så fedt at indrømme. De fordomme kommer fra medierne og omtale af de her steder.

Nu kan jeg se, at det faktisk er mig, der tidligere har generaliseret ud fra de få ting, jeg har hørt.

For Nabil El Bouchaibi var prisen fra Integrationsministeriet prikken over i’et på en allerede stor oplevelse:

– Det har været rigtig fedt at møde nye mennesker herude og være en del af den gode stemning, som har været på hele Ungdommens Folkemøde. Og at vi får den her pris betyder anerkendelse for vores indsats, og det er rigtig dejligt. Han fortsætter: – Mit vigtigste budskab er, at der er masser af kærlighed, varme og tryghed, som man ikke hører om i medierne. Tingbjerg er et rigtigt dejligt sted.

FAKTA

”Reclaim the Hood” er et samarbejde mellem lokale unge og den boligsociale helhedsplan for Tingbjerg-Utterslevhuse, den boligsociale helhedsplan Husum for Alle og Mellemfolkeligt Samvirke. Arbejdet er støttet af Tingbjerg-Husum Partnerskab. Ungdommens Folkemøde er en årlig, non-profit demokratifestival arrangeret af Ungdomsbureauet.