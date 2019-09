De unge skal skrive deres historie

Du kan lære at blive bedre til at skrive på et 12 ugers skrivekursus på Husum Bibliotek. Foto: Privat.

Ordskælv er et gratis skriveværksted for unge som kommer til bydelen



”Ordskælv” kommer til Tingbjerg og Husum og starter et nyt skriveværksted. Over 12 uger kan de unge skrive deres egne historier fyldt med alt det, de har på hjerte. Ordskælv er et non-profit bogforlag, hvor hjertet banker for ét budskab: Alle har ret til at ytre sig!

Skriveprojektet skal omfavne mennesker som de er, hvor de er og give dem plads til at udfolde sig kreativt. Det foregår hver onsdag kl. 16-18. Første gang onsdag den 2. oktober til midt i december på Husum Bibliotek (stuen), Frederikssundsvej 290, 2700 Brønshøj. Arrangementet er tænkt som et forløb, men unge med skrivelyst har også løbende mulighed for at støde til.

Fordomme

Tingbjerg og Husum har som ofte været genstand for fordomsfulde indtryk og et tyngende omdømme. Det er på tide at gribe fat, hvor man kan gøre en forskel: gennem sproget! Ordskælv vil gerne udfordre fordomme om sociale boligområder. De unges personlige historier er centrale i det, der kan blive en ny Ordskælv bogudgivelse.

Ordskælv er på udkig efter ærlige fortællinger og realistiske portrætter af menneskeliv. Alle er velkomne, men tilbuddet henvender sig primært til unge mellem 13-25 år. Du behøver ikke bo i Tingbjerg eller Husum for at deltage, så længe du brænder for at være med til at ændre de negative fortællinger gennem hudløs ærlighed og respekt for dine medmennesker.

Få mere at vide

Kontakt og tilmelding: Rasmus Riiskjær (projektleder/vært) Husum Bibliotek, tlf. 24793675, j23w@kk.dk eller Iman Chouikhi (projektleder/vært) iman@ordskaelv.org.

Læs mere: https://bibliotek.kk.dk/arrangementer/kurser-workshops/ordskaelv-gratis-skrivevaerksted-unge

