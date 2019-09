Det sker i kirken uge 36

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Snak om liv og død

Kan man lide at diskutere og fordybe dig i eksistentielle og relevante emner? Så er Fordybelsesværksted i Bellahøj Kirke måske noget. Man mødes en gang om måneden i et uformelt og åbent forum og diskuterer alt fra aktiv dødshjælp til fordomme, og der opstår altid en givende snak rundt om bordet. Første gang efter ferien er tirsdag den 10. september, kl. 17.

Foredrag om J. C. Jakobsen og Carl Jakobsen

Ved fredagscaféen i Bellahøj Kirke, fredag den 6. september, kl. 14, giver Louise Laustsen, cand. mag. i historie, et indblik i de farverige, skandaløse bidder af Carlsberg bryggeriets og familiens historie. Hun vil i sit foredrag særligt komme ind på forholdet mellem J. C. Jakobsen og Carl Jakobsen, far og søn. Undervejs kan man nyde en kop kaffe og kaffe. Foredraget er gratis.

En aften om Frans af Assisi

Onsdag den 11. september, kl. 19 indbyder Bellahøj Kirke til en aften om Frans af Assisi (1182-1226), hvor sognepræst Peter Møller Jensen vil fortælle om den lysende skikkelse fra middelalderen, der den dag i dag stadig kan inspirere til at leve i harmoni med naturen og pege hen på menneskets forbundethed med Guds skabninger. Aftenen er et led i markeringen af Bellahøj Kirkes nye grønne profil og af den periode i kirkens kalender, der kaldes skabelsestiden.

Der er gratis adgang.



Fællessang om fælles slægtshistorie

I 1894 udkom den første højskolesangbog. I de 17 udgaver, der er udgivet siden, er der 121 sange som går igen, og mange handler om et landbrugssamfund, der ikke eksisterer mere. Men mange har glæde af at synge dem, fordi det er en del af danskernes slægtshistorie. Man kan være med til at synge de danske sange, når der på torsdag den 5. september, kl. 19 er fællessang i Bellahøj Kirke. Det er Erling Elmark Rasmussen, der styrer slagets gang den første time, mens der efter kaffepausen er frit valg blandt alle Højskolesangbogens 572 numre. Det er gratis at synge med.

Baroktrio i Husum Kirke

Martha Marie Knudsen og Jesenka Balic Zunic, der spiller på barokvioliner, spiller sammen med Frederik Bock, der spiller det usædvanlige instrument theorbe – en slags storebror til lutten, koncert i Husum Kirke torsdag den 5. september, kl. 19. Alle tre musikere optræder flittigt i koncertsammenhænge med tidlig musik, og har ved denne koncert valgt at spille musik af bl.a. Händel, Corelli og Purcell. Fri entré.

Fællessang i annekset

Tirsdag den 10. september, kl. 10-12 starter den populære fællessang i annekset i Husum Kirke op igen efter sommerferien. Så drop-ind og syng med – den anden tirsdag i måneden. Her er kaffe, te, hygge og en hel masse sang. Det er gratis, og ved roret står korleder og organist Kirsten Thorup.

Ord & Musik for børn

Tirsdag den 10. september, kl. 17 er der Ord & Musik for børn i Husumvold Kirke om Noas ark. En poetisk og underholdende fortælling om enhver børnegruppes evige rejse fra uvenskab mod venskab. Forestillingen er særligt god for 3-5-årige. Som ved en spaghettigudstjeneste sluttes der af med at spise spaghetti og kødsovs sammen. Det er gratis, kræver ingen tilmelding – og alle er velkomne.

Skovtur til Grundtvigs Mindestuer

Husumvold Sogns Menighedspleje tager på skovtur fredag den 13. september, kl. 9. Dagen begynder med morgenandagt i kirken kl. 9 ved sognepræst Stig Boel. Herefter går turen til Grundtvigs Mindestuer i Udby, hvor Dorrit Røtting vil vise os rundt og fortælle. Der vil også blive lejlighed til at se Udby Kirke og den smukke have ved præstegården. Der spises frokost på Udby Kro og deltagerne er hjemme igen senest kl. 17. Tilmelding og betaling hos kordegnen senest den 8. september.

Gudstjenester uge 36:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 8/9, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 8/9, kl. 10:

Højmesse

v/ Karsten Thomsen

Søndag 8/9, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 8/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 8/9, kl. 10:

Højmesse v/ Lise Mortensen

Tirsdag 10/9, kl. 17:

Spaghettigudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Fredag 6/9, kl. 13.30:

Sang & Sjæl i

Diakoniens Hus

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 8/9, kl. 10.30:

Højmeasse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 8/9, kl. 11:

Højmesse

Søndag 8/9, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 8/9, kl. 10:

Højmesse

v/ Morten Samuelsen