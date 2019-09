Det sker i kirken uge 37

Foto: Kim Matthai Leland

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Morgensang m.m. i Husum Kirke

Hver torsdag kl. 9 indbyder Husum Kirke til andagt og fællessang, kaffe og morgenbrød. Kirkens præster leder på skift morgenandagten. Denne uge ved sognepræst Bettina Birk Jensen. Alle er velkomne.

Nærpolitiet i Bellahøj Kirke

Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråd inviterer til sognemøde i Bellahøj Kirke med debat om tryghed i nærområdet tirsdag den 17. september, kl. 17. Ved mødet deltager to betjente, som har indblik i lokalområdet. Menighedsrådet vil også komme ind på, hvorfor kirken har valgt at blive Grøn Kirke, til hvad og hvordan kirken bruger sognets penge, og hvilke aktiviteter der er i kirken. Efter mødet byder rådet på aftensmad. Af hensyn til maden, på man gerne tilmelde sig på 24 62 19 30.



Caféer i Husum

Hver onsdag kl. 10-12 byder Husum Kirke velkommen i CAFÉ SAMMEN med mulighed for fællesskab og samtale med andre. Man kan spille kortspil, læse avisen, drikke en kop kaffe og spise en friskbagt bolle. Det foregår i kirkens anneks og er gratis. Om onsdagen kl. 12.30-14 er der Tal dansk-Café, hvor man kan komme og øve dansk i samtale med andre.

Tid til familie

Bellahøj Kirke starter et nyt kursus for kommende forældre, hvor parforholdet er i fokus. Kurset starter med aftenrum den 12. september, kl. 19, hvor radiovært Satie Espersen og medicinstuderende Camilla Lundahl stiller spørgsmål til, hvordan man griber lidenskaben an, når parforholdet er under pres. De næste 3 kursusaftner handler om forventninger til hinanden, og hvordan man passer på forholdet. Man bliver undervist af jordemoder Helene Kousgaard, sexolog Oliver Hoiness og sognepræst Johanne Haastrup. Yderligere oplysninger på www.bellahoejkirke.dk eller mød op til introduktion den 12. september, kl. 18.30.

”Åben koraften” i Dansk Vandrelaugs Sangkor

Dansk Vandrelaugs Sangkor holder åben koraften i Husumvold Kirke onsdag den 11. september, kl. 19.15-21.45. Alle er velkomne til at komme, hvis de har lyst til at synge i kor eller bare vil opleve en øveaften i koret.

Babysang og rytmik i Tingbjerg Kirke

Første sæson ”babysang og rytmik” i foråret gik rigtig godt, så derfor tilbyder Tingbjerg Kirke endnu et forløb på ti gange. Tilbuddet er for alle med et barn under 1 år, og som ønsker at stimulere barnet sprogligt, sansemæssigt og musikalsk. Der vil være god tid til også at snakke og hygge. Kurset er for alle uanset sproglig, kulturel eller religiøs baggrund. Sæsonen starter onsdag den 18. september, kl. 10-12 i Tingbjerg Kirke og koster 50 kr. for hele forløbet. Underviseren er Louise Krarup og tilmelding og yderligere oplysninger hos Maja Rüegger på tlf. 20147499.

Aftensang i Husum Kirke

Der er aftensang i Husum Kirke tirsdag den 17. september, kl. 19 ved sognepræst Bettina Birk Jensen. Der er tid til ro og eftertænksomhed.

Kirkemus i Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkes Børneklub er for børn, der går i 3. klasse De kalder sig for kirkemus, og bruger god tid til at snakke, høre bibelhistorier og lave kreative ting. Første gang er mandag den 16. september, kl. 14.30-16.00 i Brønshøj Sognehus. Tilmelding til kirke- og kulturmedarbejder Charlotte Maria Rasmussen, cmr@bronshojkirke.dk.

Foredrag om grænselandet

Det handler om danskere i grænselandet, når Niels Henriksen, tidligere direktør i Grænseforeningen, holder foredraget ”Hvorfor er der danskere syd for grænsen?”. Det sker tirsdag den 17. september, kl. 14 i Brønshøj Sognehus.

Høstfest i Brønshøj Kirke og Sognehus

En af de festlige gudstjenester i Brønshøj Kirke er den årlige høstgudstjeneste, som i år fejres søndag den 15. september, kl. 10. Kirken er pyntet op og både kirkens børnekor og pigekor medvirker sammen med kirkens voksne sangere i et stort kor med i alt 50-60 sangere. Det er en familiegudstjeneste som er for alle og både børn og voksne er meget velkomne. Sognepræst Mia Lund Rao prædiker og desuden får sangen og musikken en stor plads. Efter gudstjenesten er alle velkomne i det nye Sognehus, hvor bordene er dækket op til fest, og der kan købes frokost. Efterfølgende er der høstauktion, og alle de indkomne midler går til Folkekirkens Nødhjælp.

Gudstjenester uge 37:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 15/9, kl. 10.30:

Bellahøjmesse v/ Peter Møller Jensen og Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 15/9, kl. 10:

Høstgudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 15/9, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 15/9, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 18/9, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 15/9, kl. 10.30:

Højmesse v/ Ib Ehlers Jørgensen og Marianne Stig

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 15/9, kl. 11:

Højmesse

Søndag 15/9, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 15/9, kl. 10:

Højmesse