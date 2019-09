Det sker i kirken uge 38

Fra et tidligere høstmarked foran Bellahøj Kirke. Foto: Åse Thuehøj

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Grøn høstgudstjeneste og høstmarked

Søndag den 22. september, kl. 10.30 kan man være med til Bellahøj Kirkes høstgudstjeneste i Brønshøjparken. Belmont-koret bidrager med at synge ”Marken er mejet”, ”Nu falmer skoven” og ” Det lysner over agres felt.

Kl. 12 åbner høstmarkedet foran kirken med salg af lopper, boder med strik, grønne tærter, lagkager og Grøn Kirke bod. Finneys Jazzmen byder på festlig markedsmusik og kirkens gospelkor bidrager med hjemmebagte kager. Har man børn, tilbyder De Grønne Pigespejdere snobrødsbagning. Det er stadig muligt at komme forbi med ting til loppemarkedet. Man kan også bidrage med en lagkage, som kan blive solgt på dagen. Overskuddet fra markedet går til sognets julehjælp.

Når præster slippes løs

Det bliver bestemt ikke kedeligt, når fredagscaféen i Bellahøj Kirke fredag den 20. september, kl. 14 byder på en beretning om den netop afholdte studietur for provstiets præster til pavens by Rom. Sognepræst Peter Møller Jensen, som selv var med til at arrangere og gennemføre turen, giver en øjenvidneskildring af fire intense dage i september, hvor Rom blev indtaget af ”barbarerne” fra Bispebjerg og Brønshøj. Indimellem skal der nok blive tid til både kaffe og kage – og den gode Bellahøjkaffe er ikke skiftet ud med en romersk ”espresso”.

Mennesker mødes – og sød musik opstår

Der er lagt op til en fornem start på efterårets filmaftener i Bellahøj Kirke, når årets Oscarprisvinder ”Green Book” fra 2018 vises med danske Viggo Mortensen i hovedrollen.

Det er på torsdag den 19. september, kl. 19 at tæppet går for den amerikanske dramakomedie, der bygger på en virkelig historie. Den handler om starten af venskabet mellem Don Shirley, en berømt afroamerikansk jazz- og klassisk pianist og Tony Vallelonga, en italiensk-amerikansk dørmand, der arbejdede som Shirley’s chauffør og livvagt. Trods store forskelligheder og indbyrdes fordomme spirer et venskab frem mellem det umage par. Efter filmen bydes der på vin og snacks, og der vil blive lagt op til en spændende snak om aftenens filmoplevelse. Der er gratis adgang.

Høst i Husum Kirke

Søndag den 22. september, kl. 10.30 afholdes høstgudstjeneste for hele familien i Husum Kirke. Kirken pyntes i høstens farver, og ved gudstjenesten takkes Gud for årets høst, som deles med de, som ikke har så meget. Alle inviteres til at medbringe noget af ”høsten”; æbler og grønt fra haven eller holdbar mad på dåse, pasta, ris og lignende. Det lægges i kurve i våbenhuset og gives videre til Husum Kirkes maduddeling

”Månedens Kurv”. Ved gudstjenesten synger Husum & Husumvold Kirkers Børne- og Juniorkor. Bagefter er der høstfrokost for alle (gratis for børn).

Musikken i hjernen

Søndag den 22. september, kl. 16 er der Ord & Musik i Husumvold Kirke med temaet ”Musikken i hjernen” – korklang til eftertanke, musik og hjerne. Bliv underholdt og bliv klogere på hvordan vores hjerne opfatter og reagerer på musik, og hvad musik i det hele taget er. Videnskabsjournalist Anja Philip (bl.a. kendt fra DR2’s VidenOm) og Kammerkoret Musica dirigeret af Filipe Carvalheiro præsenterer en foredragskoncert, der undersøger hvorfor og hvordan musik påvirker mennesker – og hvorfor mange har brug for musik til at skabe mening og sammenhæng. Ved koncerten spilles musik af bl.a. Purcell, Webern og Otto Mortensen. Fri entré.

Klar til kirke-biller i Bellahøjs grønne kirke

Bellahøj er blevet grøn kirke og det er ikke kun i forhold til affaldssortering, genbrug, insektvenlig beplantning med mere. Børnene inviteres nu til at blive Kirke-biller. Kirkebillerne er Bellahøj Kirkes nye børneklub for alle børn i 3. klasse. – Det vigtigste i børneklubben er, at der er masser af tid. Tid til at snakke om alt mellem himmel og jord, tid til at høre bibelhistorier, lege, male, synge, spille spil, lave teater, gå på opdagelse – og spise chokolademadder, siger kirke- & kulturmedarbejder Charlotte Maria Rasmussen, der sammen med sognepræst Asser Skude glæder sig til at tage imod de kommende kirkebiller. – Vi mødes i Bellahøj Kirke hver onsdag kl. 14-15.30. Første gang er onsdag 2. oktober og sidste gang er 4. december, hvor der øves Lucia optog til gudstjenesten søndag 15. december. Det er gratis at være med i børneklubben og tilmelding kan ske på www.bellahoejkirke.dk, slutter Charlotte.

Gudstjenester uge 38:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 22/9, kl. 10.30:

Bellahøjmesse/

høstgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

og Louise Miskow

Onsdag 25/9, kl. 17:

Børnegudstjeneste

v /Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 22/9, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 22/9, kl. 10.30:

Høstgudstjeneste

v/ Bettina Birk Jensen

Tirsdag 24/9, kl. 10:

Børnehavegudstjeneste

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 22/9, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 24/9, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 22/9, kl. 10.30:

Høstgudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen

og Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 22/9, kl. 11:

Højmesse

Søndag 22/9, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 22/9, kl. 10:

Højmesse