Drengene er bidt af skuespil

Tre drenge på et skateboard: Jordan (tv.), Mads og Pelle. Foto: Kaj Bonne.

Mads, Jordan og Pelle bor alle i Brønshøj og er med i ”KLASSEN” på DR Ultra

Af Jan Løfberg

Kasper, Jesper og Jonathan. Svend, Knud og Valdemar. De Tre Musketerer. Nu skal vi lære Felix, Milas og Sofus at kende. Ja, det vil sige, at det er de navne som Mads, Jordan og Pelle har i DR Ultra-serien ”KLASSEN”, som kører over skærmen nu og ses af mange skoleelever fra 1. til 7. klasse.

Fælles for de tre sidstnævnte er, at de alle bor i Brønshøj. Mads Haslund Bisgaard er 12 år og går i 6.X på Husum Skole. Jordan Aciro er 13 og går i 6.B på Korsager Skole, og Pelle Magnusson er lige blevet 12 år og går på Utterslev Skole.

Det var først da dette interview skulle planlægges, at alle tre drenge lærte hinanden at kende. Ja, det vil sige, at Mads kendte Jordan fra Klub Vika på Smørumvej og Husum Boldklub, og han kendte også Pelle fra Eventyrteatret. Men Pelle og Jordan kendte ikke hinanden.

Det er naturligvis exceptionelt, at tre drenge fra netop Brønshøj er med i serien. Brønshøj-Husum Avis har allerede talt med Anna Olympia, der også bor i Brønshøj spiller en af de store pigeroller. Der er tilsyneladende mange skuespiltalenter i 2700-området.

Mads er den af de tre, som mest målrettet har interesseret sig for at spille skuespil. Han spiller i Teater Globen, Eventyrteatret og Savery Academy. Pelle spiller på Eventyrteatret, mens Jordan ikke tidligere har prøvet skuespil. Han har været mest optaget af spille fodbold og er på Husums elitehold for U14.

– Jeg havde fulgt med i ”KLASSEN”, og da jeg så et opslag på Instagram, så sendte jeg en video. Jeg blev optaget til 1. casting, gruppecasting og workshop og fik lov til at spille Sofus i serien, siger Pelle Magnusson.

– Det var to piger fra klassen som havde set opslaget. Så blev vi enige om at melde os sammen. Jeg var så heldig at komme igennem 1. casting, gruppecasting og workshop, siger Jordan, der spiller Milas i serien.

– Min bedste ven Ella sendte mig et link, fordi hun mente, at det var noget for mig, siger Mads, der ligesom de andre nåede igennem alle tre skridt og fik rollen som Felix.

Uddannelse først

De tre skuespiltalenters optræden i ”KLASSEN” har skærpet deres interesse for at blive skuespillere engang i fremtiden. På den anden side kan man også i deres svar høre, at de formentlig har hørt på forældrenes formaninger om, at det nok vil være bedst at få en anden uddannelse ved siden af.

– Jeg kan godt tænke mig at blive skuespiller. Når jeg er færdig med folkeskolen, kunne jeg tænke mig at tage på efterskole. Ved siden af skuespillet vil det nok være godt at have en anden uddannelse. Min morfor og begge mine forældre er ingeniører, men det tror jeg ikke, jeg vil være, sige Pelle.

Mads: – Det kunne være spændende at være skuespiller, men det er nok smart at have en backupplan.

Jordan: – Jeg kan godt drømme de store drengedrømme, men det vil være rart at have noget at falde tilbage på.

Optagelserne til ”KLASSEN” har fundet sted i påske- og sommerferien. Det var lange dage med optagelser af op til fire afsnit om dagen: – Jo, det er hårdt, men det er ikke hårdere end at gå i skole, er de tre enige om.

Pelle, Jordan og Mads svarer på spørgsmål om skuespilteknik og det at lære replikker:

– Jeg har lært, at kameraet skal være min bedste ven, siger Pelle.

– Instruktøren lægger vægt på, at man kan improvisere, siger Mads.

– Det sværeste er, når vi skal lære de vildt lange replikker, hvor tingene skal siges helt præcist. Det bliver man nødt til at tage om engang imellem, siger Jordan.

Og så trak vi ud på torvet. Fotografen skulle have billeder til avisen. Det var ret nemt at få de tre til at optræde, men de jo også vant til det.