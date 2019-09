Efterårs-sjov for børn på Brønshøj Bibliotek

Arrangementerne starter med Forfatterspirernes Skriveklub

Af Jan Løfberg

Dette efterår kommer der til at ske ting og sager for børn på Brønshøj Bibliotek. Det nye efterårsprogram er netop landet, og er fyldt med sjove og spændende aktiviteter.

Arrangementsrækken skydes i gang onsdag den 4/9 med Forfatterspirernes Skriveklub. Skriveklubben er for dem, som er vilde med at skrive historier, har lyst til at arbejde med egne tekster, og øve sig i at få og give feedback. I hyggelige rammer kan skriveglade børn og unge mellem 11 og 18 år møde andre med samme interesse og arbejde med sjove, spændende og udfordrende skriveopgaver.

Forfatterspirernes Skriveklub mødes på Brønshøj Bibliotek hver onsdag 16.30-18.30 frem til udgangen af november. Underviser er Saynab Farah Dahir, som nogle kender fra forårets skriveklub og som selv skriver for unge.

Efterårsprogrammet kan allerede nu hentes på biblioteket og Pilegården samt ses på bibliotekets hjemmeside. Her kan interesserede også læse mere om Forfatterspirenes Skriveklub, pris og tilmelding.

JL