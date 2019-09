Endnu et rejsegilde i Tingbjerg

Udviklingschef Mahad Farah byder velkommen - og pølsemanden gør klar til at servere pølser. Foto: Kaj Bonne

- og der er udsigt til mange flere

Af Erik Fisker

Der var traditionen tro pølser og sodavand, da udviklingschef Mahad Farah fra Innovator i forrige uge igen kunne byde velkommen til rejsegilde i Bygården (tidl. Lille Torv) på Ruten i Tingbjerg. Denne gang var det 2. etape af byggeriet, hvor 1. etape er helt færdig og alle boligerne er udlejet.

2. etape strækker sig fra Ruten og langs Terrasserne og vil bestå af 19 rækkehuse i 2 plan samt en Lildl-butik på 1.800 kvadratmeter. I tilknytning til byggeriet opføres også et nyt beboerhus, der allerede har fået navnet Bygården. Beboerhuset ejes og drives af boligselskabet SAB og skal indeholde møde- og selskabslokaler for beboerne.

Mahad Farah rettede i sin velkomst en tak til både Lidl og det lokale boligselskab SAB for et rigtig godt samarbejde. Formanden for afdelingsbestyrelsen i SAB, Pernille Høholt, sagde til Brønshøj-Husum Avis, at hun var imponeret over, hvordan arbejdet med byggeriet var forløbet, og at der slet ingen klager havde været fra beboerne i området.

Der er tale om privat byggeri i Bygården, og det forventes, at byggeriet står færdigt i slutningen af året.

Går det efter de foreløbige politiske planer, vil de kommende år byde på rigtig mange rejsegilder i Tingbjerg – hvis politikerne lykkes med hensigten om en kraftig fortætning af hele Tingbjerg med byggeri af mellem 1.000 og 1.500 nye private boliger.

Se flere af Kaj Bonnes fotos på https://kajbonne.myportfolio.com/bronshoj-husum-avis