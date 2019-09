Er du klar over, hvad du bruger dine penge på?

SPONSORERET INDHOLD: Vi har fået flere penge mellem hænderne de sidste år og det betyder, at vi forbruger mere. Faktisk så meget, at vi har det andet højeste forbrug i Europa - kun overgået af Luxemborg.

Hvordan vi vælger at bruge vores penge varierer dog fra landsdel til landsdel og der er stor forskel på, hvordan en nordjyde bruger sine penge i sammenligning med københavneren. Men fælles for os alle er, at når vi tjener mere, ja så forbruger vi mere.

Det smitter af på vores forbrug, når lønningerne stiger hurtigere end priserne, og når renterne er lave og arbejdsløsheden ligeså. I 2018 brugte vi i gennemsnit 20.000 kroner på forbrug om måneden, hvilket er 400 kroner mere end året før. Det er selvsagt boligposten der æder den største del af indkomsten for de fleste af os, men hvad bruger vi ellers pengene på?

Elektronik og iPhones

I aftes lancerede Apple deres nye iPhone-modeller med iPhone 11 og iPhone Pro Max, der i snit kommer til at koste i omegnen af 10.000 kroner, når de om få dage kan købes i butikkerne. iPhone er den foretrukne mobil blandt danskerne og særligt de unge prioriterer at få fingrene i de nye modeller og graver dybt i budgettet for at kunne købe en iPhone 11. Og er det ikke den nye iPhone 11, man drømmer om, står højtalere med nyeste teknologi (som stemmestyring) højt på danskerne ønskelister. Vi bruger med andre ord mange penge på elektronik, nye computere, macbooks, TV og iPhones – og det ligger os på en suveræn førsteplads i Europa!

Mad og økologi er stigende prioritet

Vi bruger flere penge på fødevarer, end vi gjorde for 10 år siden. Og det mad, vi lægger i indkøbskurven, er blevet sundere og mere økologisk. Der går omkring 700 kroner til kød og på Sjælland bruger vi i gennemsnit 3.170 kroner om måneden på mad og drikkevarer (dog uden at medregne alkohol) hvor midtjyderne bruger 2.760 på samme post.

Livsnyderi: Flere rejser og cafébesøg

Vi bruger i dag 16 % flere penge på at gå ud at spise end vi gjorde for 8 år siden. Cafébesøg med vennerne og god aftensmad med kæresten på en restaurant er noget, vi i stigende grad værdsætter og prioriterer at have råd til. Siden 2010 har vi også valgt at rejse mere og bruger derfor 25 % mere på at rejse i dag.

Rekordhøjt bilsalg

Trods det øgede fokus på miljøet og at flere er hoppet på jernhesten, har vi aldrig købt så mange biler, som vi gør i dag. I første kvartal af 2018 rullede 57.000 nye personbiler ud på vejene, og det er en enorm stigning i forhold til samme periode i 2007 – nemlig på hele 50 %. Selvom vi køber mindre biler end tidligere, prioriterer flere at der skal være råd til bil nummer to.

Hvis du savner et overblik over, hvordan du bruger dine penge, findes der en række gode budget-apps, der kan hjælpe dig til at overskue din økonomi og viser dig, hvordan dine penge fordeler sig på bl.a. fødevareindkøb og restaurantbesøg.