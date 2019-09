Fem ting du kan nyde i din weekend

SPONSORERET INDHOLD: For mange mennesker er weekenden et ånderum. Det er i disse to døgn, at kroppen har mulighed for at genoplade, inden man igen udsætter den for de hårde vilkår på arbejdsmarkedet eller studiet.

Dog kan det være svært at skelne imellem, hvilke muligheder man skal benytte sig af sin weekend, som kan give det ekstra pust af energi til mandagen, som man mangler. I denne artikel finder du fem forskellige muligheder for en mere afslappende weekend, men skulle dette ikke være nok, kan du bentte dig professionelle med en zoneterapeaut uddannelse, som ved hjælp af en alternativ behandling, kan give dig fornyet energi.

Tag fri fra arbejde

Dette lyder måske ikke så logisk første gang, men det er normalt for mange mennesker på den danske arbejdsmarked at tage arbejdet med sig hjem. Men for at give kroppen ro og ånderum, bliver du altså nødt til at slippe arbejdet, og give hjernen en mulighed for at få styr på alle de indslag, som ugen har budt på. Prøv derfor så vidt muligt ikke at åbne op for computeren derhjemme, men nyd i stedet de dage, som du har til at kunne gøre, lige hvad du vil.

Søvn

Det er fristende at ligge i sengen hele weekenden og sove den væk. Men et godt råd er ikke at sove alt for længe, da det for det første frarøver dig muligheden for at gøre de ting, som du har ventet hele ugen på at gøre, mens det samtidig ødelægger din søvnrytme, hvilket gør det endnu sværere at vende tilbage på arbejde på mandag. Skulle du være træt efter en hård uge, så prøv hellere en powernap i stedet for at lade batterierne op.

Balance

Nøglen til en behagelig og forfriskende weekend er balance. Det kan måske være fristende at pakke weekenden med planer, som tager dig fra den ene arrangement til det næste, men dette vil kun stresse din krop mere, og du vil ikke kunne få slappet af, som du egentlig havde tænkt, at fridagene skulle bruges på. Prøv istedet at finde en balance imellem dine planer, og giv dig selv en mulighed for at tage en pause fra stress og jag i dit eget hjem.

Bryd det monotone

Dette råd er i forlængelse til det forrige. Det kan også være ødelæggende for din afslapning, hvis dine weekender går med ingenting. Dette forstyrrer din tankevirksomhed, og du kommer derfor til at have endnu sværere ved at starte igen på arbejde om mandagen. Du skal derfor i stedet forsøge at finde arrangementer, som hjælper din fysik eller din intellekt. Men som nævnt tidligere, skal det hele være i balance.

Undgå den sørgelige søndag

Søndagen kan hurtigt blive til en sørgelig dag, hvis man kun har den kommende travle uge i tankerne. Du skal derfor forsøge på bedst mulig måde at forstyrre disse tanker. Du kan eventuelt gå i biografen, gå en tur med en ven eller gøre dig klar til mandag ved at pakke dine ting. Det vigtigste er, at du husker, at du alligevel ikke skal arbejde før mandag morgen, og at du gør det bedste du kan.