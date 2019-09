Flere ton affald indsamlet

Foto: Kaj Bonne

I lørdags blev der afholdt World Cleanup Day og udover TV2, der sendte live fra oprydningen i Husum, var der mødt omkring 150 borgere op ved fæstningskanalen og volden mellem Tingbjerg Kirke og Bystævneparken for at bidrage til en lidt renere natur.

Af Erik Fisker

Udstyret med affaldssække, handsker og opsamlingstænger blev der indsamlet flere tons affald.

– Det gik rigtig godt, og vi fik indsamlet uhyrlige mængder af skrald. Mange var mødt frem og parate til at give sit bidrag, blandt andet hold fra Natteravnene, spejderne, Mosefundet og hold, der var organiseret af Lokaludvalget, fortæller miljømedarbejder ved Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Jens Christian Elle.

World Cleanup Day er et internationalt initiativ, organiseret af Let’s Do it, World, der opfordrer mennesker fra hele verden til at rydde op. Sidste år deltog mere end 17.8 millioner mennesker fra 157 lande, hvilket gør dagen til verdens største civile begivenhed. Tilsammen blev der sidste år samlet minimum 88.500 tons affald.

Indsamlingen støttes af butikskæden Netto.