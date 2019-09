Flyvende udskiftning

Jan Løfberg (tv) erstattes af Henrik Hvillum i redaktionen på Brønshøj-Husum Avis. Foto: Kaj Bonne

Henrik erstatter Jan på redaktionen på Brønshøj-Husum Avis. De to journalister deler interessen for sport og musik

Af Erik Fisker

– Desværre har døgnet kun 24 timer, så selv om jeg ikke er meget for det, er jeg med min snart fremskredne alder blevet nødt til at prioritere. Jeg har været utrolig glad for at være freelancer ved Brønshøj-Husum Avis. Jeg er ikke bleg for at sige, at det har været nogle af mine allerbedste år som journalist. Da jeg stadig driver mit eget forlag, så valgte jeg at fortsætte ad den vej, skønt jeg er klar over, at døgnet ikke får flere timer af den grund, siger Jan Løfberg.

Henrik Hvillum (årgang 1970) er ny freelance-medarbejder på Brønshøj-Husum Avis pr 1/10. Følger man med i sportens verden, vil man sikkert have hørt hans stemme. Gennem 20 år har Henriks stemme gjaldet ud over Eurosport, Discovery, TvDanmark og Canal+. Mest som fodboldkommentator, men i alt har han kommenteret ca. 60 forskellige idrætsgrene. Sporten bliver stadig en stor del af Henriks arbejdsområde, men også andre spændende emner som kultur, politik og andre gode lokalhistorier i både Brønshøj og Husum har interesse.

– Jeg glæder mig til at lære Brønshøj – Husum Avis’ læsere at kende og forhåbentlig høre fra dem, hvis de har en god historie, siger Henrik Hvillum.