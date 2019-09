Forfatteren til ”Ø” på Husum Bibliotek

Siri Ranva Hjelm Jacobsen. Foto: Kajsa Gullberg.

Siri Ranva Hjelm Jacobsen fortæller om sit forfatterskab

Af Redaktionen, redigeret

Onsdag den 25. september kl. 19-21 kan du møde forfatteren Siri Ranva Hjelm Jacobsen på Husum Bibliotek. Det er store temaer, Siri Ranva jonglerer med i sit forfatterskab, hvor national identitet, kultur og menneskets forhold til naturen sættes i scene.

Ikke mindst i debutromanen ”Ø” tematiseres migrantidentitet som et stadig mere gængs vilkår i den globale verden. Hos Siri Ranva Hjelm Jacobsen er naturen besjælet, og den spiller en aktiv rolle i det menneskelige liv – både som med- og modspiller. I ”Ø” er den færøske natur et abstrakt og uopnåeligt symbol på hjem for jegfortælleren, og samtidig er den fuld af skønhed, mytologi og dødbringende kræfter.

I ”Havbrevene” er naturen definerende for menneskehedens skæbne. JL