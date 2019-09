Fornyelsen af Tingbjerg rykker nærmere

Tidligere overborgmester og nuværende byudviklingsdirektør i firmaet NREP, Jens Kramer Mikkelsen, på Skolesiden i Tingbjerg med det nye kulturhus i baggrunden. Foto: Kaj Bonne

Den tidligere overborgmester, Jens Kramer Mikkelsen, står i spidsen for en gennemgribende ændring af Tingbjerg

Af Erik Fisker

Med baggrund i blandt andet loven om, at der højst må være 40 % almene familieboliger i de områder, der af nogen betegnes som ”hårde ghettoer”, har Københavns Kommune indgået aftale med boligselskaberne SAB og fsb om, at der i Tingbjerg skal bygges nye private boliger i stedet for at nedrive en del af den nuværende bebyggelse.

– Vi vil hellere køre byggekranerne ind for at bygge end komme med bulldozere for at rive ned, siger Jens Kramer Mikkelsen, der er byudviklingsdirektør hos NREP, der beskæftiger sig med ejendoms- og byudvikling. NREP er blevet valgt af boligselskaberne til at forestå en omfattende fornyelse af Tingbjerg.

Tingbjerg 2019

2.300 almene boliger.

6.800 beboere.

73 % af beboerne er ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere heraf.

Betegnes som en ”hård ghetto”.

Startredegørelse politisk godkendt

Boligselskaberne og Københavns Kommune har indgået en aftale om en udbygnings- og udviklingsplan for Tingbjerg, og denne plan indgår i det forslag til Kommuneplan, der i øjeblikket er i offentlig høring.

– Næste trin er, at der skal udarbejdes en lokalplan for Tingbjerg, og politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har netop godkendt en såkaldt startredegørelse, så forvaltningen kan udarbejde et egentligt forslag til en lokalplan, der forventes at komme til politisk behandling inden sommerferien til næste år, – og derefter i offentlig høring, fortæller Jens Kramer Mikkelsen.

Hovedindholdet i den kommende lokalplan bliver, at der gives mulighed for at bygge mere end 1.000 private boliger, samt at en mindre del af de nuværende almene boliger ændres til ungdoms- og ældreboliger.

Plan for Tingbjerg

Mere end 1.000 nye private boliger.

3.000 nye beboere.

Mere blandet beboersammensætning.

Væk fra ”Ghettolisten”.

Letbane og trafikal åbning mod omgivelserne.

Rækkehuse til 2,5 mio. kr.

Jens Kramer Mikkelsen har et indgående kendskab til Tingbjerg og de problematikker og muligheder, der er i Tingbjerg. Han har som barn boet i Kobbelvænget tæt på Tingbjerg og har boet i Husum siden 1997. – Tingbjerg har fantastisk mange kvaliteter og styrker, som vi skal værne om. Der har altid været mange tilbud til børnene, en fantastisk beliggenhed tæt på byen og naturen, en attraktiv arkitektur og mange lokale ildsjæle, siger Jens Kramer Mikkelsen.

– Vi har et ønske om at bygge langs de eksisterende veje og i haverummene mellem de nuværende boliger. Det fleste af de nye boliger vil være rækkehuse i primært to etager på omkring 90-100 kvadratmeter – og husene planlægges opført med bæredygtige facadematerialer, herunder træbeklædning, og ikke kun i gule sten, som de nuværende ejendomme, fortæller Jens Kramer Mikkelsen.

En foreløbig beregning (2018) viser, at NREP forventer at kunne sælge et rækkehus i første fase for 2,5 mio. kr. – Dette vil give borgere med en almindelig indkomst mulighed for at bosætte sig i Tingbjerg eller blive boende, hvis de ønsker deres eget hus. Det er planen, at de første boliger forhåbentlig står klar i slutningen 2021 og de sidste i 2025.

Meget afhænger naturligvis af, hvornår kommunen har en vedtaget lokalplan – og hvad indholdet er. Når alle boliger er opført, vil omkring 30 procent af Tingbjerg være private boliger primært ejerboliger mod ingen i dag, – og det skulle være nok til at fjerne Tingbjergs stempel som ’ghetto’, selv om jeg synes bedre om begrebet ’udsat boligområde’ tilføjer Jens Kramer Mikkelsen.

”Ansøgning” om køb af bolig

– I forbindelse med salg af de nye boliger påtænker vi at køre en slags ’kvote-2-proces’, hvor de familier, der gerne vil købe et rækkehus, ikke alene skal betale den attraktive pris, men også motivere, hvorfor de gerne vil flytte til Tingbjerg, og hvad de vil bidrage med. Det kan fx være at være aktiv i lokalområdet, i skolen og institutionerne og i foreningslivet. På den måde regner vi med at kunne fastholde og tiltrække familier, der kan være med til at skrive det næste spændende kapitel i Tingbjergs historie, siger Jens Kramer og tilføjer: – Vi håber og tror, at Tingbjerg vil blive et endnu bedre boligområde for både nuværende og kommende beboere.

NREP

Nordic Real Estate Partners er et nordisk ejendomsudviklingsselskab med et fokus på med primært pensionspenge at skabe bæredygtigt byggeri.

Står bag 15 procent af nybyggeri i København.

Blandt andet involveret i opførelsen af studieboliger, bofællesskaber, ældreboliger og flergenerationsboliger.