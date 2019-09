Forsøg med hashsalg på vej

Borgerrepræsentationen melder sig klar til en forsøgsordning med legaliseret salg af hash

Af Redaktionen, redigeret

44 af Borgerrepræsentationens 55 medlemmer vil nu bede regeringen om lov til at iværksætte en forsøgsordning med legaliseret salg af hash i kommunen.

Enhedslistens Gyda Heding har taget initiativ til at samle Socialdemokratiet, Alternativet, de Radikale, SF og Liberal Alliance bag forslaget:

– 50 års forbudspolitik har slået fejl. Salget foregår i dag åbenlyst over det meste af byen og finansierer kriminelle bander, der hvert år omsætter for et milliardbeløb. Derfor er der behov for at gå nye veje, siger Gyda Heding.

Borgerrepræsentationen vedtog i 2014 et forslag til hvordan en forsøgsordning i København kunne se ud. Og det er dette forslag partierne håber den nyvalgte socialdemokratiske regering vil se positivt på.

– Fordelene ved en legalisering er mange. Vi kan fjerne eksistensgrundlaget for banderne og vi kan komme i kontakt med de unge, der i dag misbruger hash og pot og give dem råd og vejledning,

Forslaget behandles i Borgerrepræsentationen 19. september.

JL