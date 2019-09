Fortællingen om Michael Kvium

Birgitte Ellemann Hoegh gør os klogere på maleren Michael Kvium. Foto: Privat.

Foredrag om den fascinerende maler på Brønshøj Bibliotek i næste uge

Af Redaktionen, redigeret

Journalist og forfatter Birgitte Ellemann Hoegh udgav sidste år interviewbogen ”Den nådeløse”. Bogen er baseret på mange timers samtaler mellem maleren Michael Kvium og forfatteren. På tirsdag den 8. oktober kl. 19 kan du høre hende fortælle om Kvium. Birgitte Ellemann Hoegh fulgte også Kvium i hans arbejde med ”Cirkus Europa”, udstillingen på Arken i 2017. Man kan høre om baggrunden for hans liv og virke, om opvæksten i Horsens i et strengt katolsk hjem og om det tidligt at skabe sig et kreativt rum og tilflugtssted. Der har været rift om billetterne, som sælges via Billetto for 50 kroner. JL