Frisk drikkevand til københavnerne

Nu kommer der endnu flere vandposter op rundt omkring i byen, hvor man kan slukke sin tørst. For at reducere brugen af plastflasker og sørge for frisk drikkevand til københavnerne, har kommunen besluttet at sætte 20 nye drikkevandsposter op. Vandposterne er frostsikre og vil være åbne hele året, og de bliver fordelt over det meste […]

Af Erik Fisker