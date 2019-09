Gamle elever samles på Husum Skole

Husum Skole slår som sædvanlig dørene op for Gamle elevers aften den første torsdag i oktober.

Af Redaktionen, redigeret

Husum Skole slår som sædvanlig dørene op for Gamle elevers aften den første torsdag i oktober. I år er det så torsdag den 3. oktober fra kl. 19-22. Arrangementet vil ligne de mange foregående års. I år vil skolen gentage succesen med at gøre det lettere for de gamle elever at finde hinanden ved at oprette en tavle, hvor man kan skrive sig på, have navneskilte samt reservere enkelte borde.

– Vi glæder os meget til at se gamle elever og håber, at vi får en god aften fyldt med gensynsglæde og snak. Der vil, som altid, være salg af øl, vand, kaffe, te og kage. Entreen vil være 20 kr., skriver Husum Skole, der kan følges på den officielle Facebook-side.

jll