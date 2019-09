Håndværkerdage med gratis hjælp

Fra en tidligere håndværkerdag i Voldparken. Foto: ef

I Tingbjerg og Voldparken tilbydes bl.a. hjælp med cyklen

Af Erik Fisker

Der afholdes håndværkerdage på Ruten 20 i Tingbjerg onsdag den 11. september, kl. 13-17 og ved Voldparken 1B, torsdag den 12. september, kl. 13-17. Hermed udvides succesen fra de øvrige år, hvor der blev afholdt håndværkerdage i Voldparken, og hvor rigtig mange beboere fik hjælp til at sætte cyklen i stand.

Det er de boligsociale helhedsplaner ”Husum for alle” og Tingbjerg & Utterslevhuse, der har arrangeret håndværkerdagene sammen med den tekniske skole TEC, Techical Education Copenhagen, afdeling i Hvidovre. Elever og faglærere fra TEC tilbyder beboerne mulighed for at få udført mange forskellige serviceopgaver – og hjælpen er gratis.

Udover serviceopgaverne kan man på et værksted bygge en foderkasse til fuglene eller bygge plantekasser til opstilling i lokalområdet.