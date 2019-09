Hjælp til pindsvinet

Pindsvinet lever ofte i småskove eller haver, hvor det er aktivt om natten. Foto: Colourbox

Torsdag den 3. oktober, kl. 17-18.30 afholdes i EnergiCenter Voldparken i Kobbelvænget en miniworkshop om, hvordan man bedst hjælper pindsvin.

Af Erik Fisker

Efteråret er over os og det varer ikke længe før pindsvinet søger sit vinterhi, og det er ikke svært at skabe gode forhold for pindsvinet i haven. Lone Ehlers fra Pindsvinevennerne i Danmark vil fortælle om pindsvinet, med vægt på hvordan man i din egen have kan skabe gode livsbetingelser for dette dyr. Deltagerne skal sammen lave et enkelt og meget billigt pindesvinebo og et foderhus. Herefter er der mulighed for at spise aftensmad i det økologiske folkekøkken.