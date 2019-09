Høsten er i hus på EnergiCenter Voldparken

Familiefoto fra Byhaven. Foto: Lars Vibild

De fleste grøntsager er høstet på EnergiCenter Voldparken, som i foråret lancerede et have-kursus i Byhaven

Af Erik Fisker

Havekurset viste sig at være rammen om en haverejse for syv lokale familier. En rejse der har budt på nye smagsoplevelser og fællesskab i hverdagen.

Det sidste af høsten står højt og flot. Resten er spist sammen med de andre havedyrkere i Byhaven eller fragtet med hjem af de syv familier, som siden det tidlige forår har dyrket grøntsager, krydderurter og spiselige blomster i højbedende på EnergiCenter Voldparken i Byhaven.

Byhaven er en dekorativ have med det store drivhus og kaniner og høns langs de 7 højbede som ligger ved hovedindgangen fra Kobbelvænget.

Ny fælles hobby

Med kyndig vejleding har underviseren Frederik Lund-Sørensen vejledt de syv familier fra klargøring af jorden og frem til høsten.

En af de familier består af jordemoder Lone Hedegaard og projektleder Lasse Buch samt børnene Sverre på 7 og Anton på 10. Og de mener, at de i stor grad har fået nogle unikke oplevelser ind i familiens fællesskab.

– Det der med at lave noget som familie, og at have en hobby sammen – det har vi ofte talt om, at vi gerne ville. Det har vi her. Det der afbræk som haven er – altså vi er jo alle sammen lykkelige i hverdagen, men her får den lige et ekstra hop op. Fordi her skal vi ikke tænke på, hvad vi skal bagefter, eller hvad vi har lavet tidligere i dag. Her er det bare hyggeligt, fortæller Lasse Buch som hjemme i parcelhushaven er tildelt den praktiske rolle med græsslåning og hårdt fysisk arbejde.

Haven som frirum

For Lone og Lasse har haven været et hyggeligt frirum. For Sverre har det været sjovt at løbe rundt sammen med de andre børn, vande med den store vandslange og høre de børnevenlige historier som Frederik Lund-Sørensen kan fortælle om biologisk bekæmpelse.

– For at der ikke skulle komme nogle dyr at spise gulerødderne, plantede vi løg. Jeg tror, at det er fordi de bedre kan lide løgene, fortæller Sverre om de seje gulerødder i sjove former, som han har været med til at trække op ad jorden hele sommeren.

– Det er vidst nok omvendt, siger Lone Hedegaard, men det er mindre vigtigt, for Sverre har lært noget om natur og biologi sammen med sin familie.

– Det er selvfølgelig et psykisk lag, når man synes, at det man selv har dyrket, smager meget bedre. Det er lige som den der “verdens bedste pizza”, som man spiser i Italien, men det er jo rigtigt, siger Lasse.

Nye smagsoplevelser

Der er noget om at spise råvarer, som er høstet, når de er på deres højeste og ikke først er transporteret hertil fra hele verden ifølge køkkenchef på Energicenteret Martin Pihl, som underviser i madlavning i Byhaven.

– Forståelsen og stoltheden over at have dyrket en grøntsag selv, bliver kun overgået af en smagsoplevelse, hvor alle aromaer er intakte. Den oplevelse som man kun får, når krydderurter og grøntsager er solmodne og friskhøstede, siger Martin Pihl, som udover undervisningen i Byhaven også hver dag laver mad til 300 børnehavebørn på Energicenteret samt til det populære folkekøkken. Han ved hvilken forskel korrekt høst og god smag gør:

– Det er forskellen mellem dåsemajs og solmodne, saftspændte og friskhøstede majskolber.