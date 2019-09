Hurtig udrykning

At noget er kommunalt behøver ikke nødvendigvis at betyde, at tingene går langsomt og trægt.

Af Erik Fisker

Et eksempel på denne lidt utraditionelle påstand er gangtunnellen under Slotherrensvej ved Islev Station. Mindre end en uge efter, at Brønshøj-Husum Avis havde bragt omtale og foto af nedgangen til tunnelen, der ikke var vedligeholdt i lang tid samt overmalet med graffiti, har kommunen været i gang og fået malet og renset. Ikke alene er det blevet mere æstetisk, men det er også med til at lysten til at anvende tunnelen måske er blevet lidt større.

På hjemmesiden givetpraj.kk.dk kan man give Københavns Kommune besked om fysiske kommunale forhold, der ikke er i orden fx hul i cykelstien, fyldte skraldespande eller ødelagt byinventar – eller kommunal forsømmelse af almindelig vedligeholdelse. Kommunen angiver, at der sættes stor pris på hjælpen med at sikre en ren og velfungerende by.