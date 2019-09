Husum fløj lavt i Kastrup

Led sæsonens første nederlag mod Kastrup Boldklub, der vandt 1-0

Af Redaktionen, redigeret

Da regnen satte ind i, så var det Københavnsseriens tophold Husum Boldklub, der klarede de kolde afvaskninger dårligst, mens hjemmeholdet, Kastrup Boldklub, der hører til i den nedre del af tabellen, klarede det bedst.

Da regntiden satte ind hen ved 20 minutter før tid, scorede Kim Have kampens eneste mål for værterne på Røllikevej på Amager. Så skulle der ske noget, hvis Husum skulle undgå sæsonens første nederlag. Men de kolde afvaskninger havde tilsyneladende den stik modsatte effekt. Husum-spillerne var alt for paniske og hektiske. To gange måtte Husum-spillere i denne periode modtage en advarsel og dermed en ti-minutters udvisning.

Dermed spillede Husum bortset fra få minutter i undertal resten af kampen. Den ene advarsel blev givet, da en Husum-spiller var for provokerende over for Kastrups målmand, der forinden havde sikret sig bolden i en intens luftduel. Fem minutter før tid fik Husum en ny advarsel, da en Husum-spiller stod og skreg linjedommeren ind i hovedet.

Det er udmærket at have retfærdighedssans. Men engang imellem hjælper man ikke sig selv ved at trække dumme gule kort. Havde Husum koncentreret sig om sætte modstanderne under pres, havde klubben måske nappet det ene point. Nu blev det i stedet til sæsonens første nederlag.

Husum fører dog fortsat Københavnsserien. Klubben fra Nordrupvej har 19 point, Skjold har 17 på andenpladsen. På lørdag kl. 13 tager Husum imod FB i Husumparken. FB er placeret midt i rækken.

Husums kvinder vandt 1-0 ude over Albertslund i Danmarksserien. Christiane Petersen scorede kampens enlige mål efter 22 minutter. I den kommende uge har Husum to hjemmekampe. Mod Heimdal (onsdag den 2/10 kl. 18.30) og mod Fredensborg på lørdag kl. 11.15. Husum er placeret på fjerdepladsen med 10 point for seks kampe.

Union nåede bunden

Boldklubben Union har hentet alle sæsonens point på udebane, men i søndags kiksede det at få point med fra Karlslunde. Hjemmeholdet vandt 1-0 på et mål scoret efter blot 10 minutter. Efter nederlaget indtager Union 10. og sidstepladsen i Danmarksserien pulje 2.

Sejr nr. 2

Boldklubben Fix vandt sæsonens anden sejr i serie 1. Bundholdet Christiania SC blev besejret med 3-1. Næste kamp fredag 4. oktober kl. 18.30 mod Føroyar på kunstgræsset i Tingbjerg. Fix og Føroyar er placeret side om side under midten, begge har otte point for otte kampe.

Fix’ kvinder vandt i Københavnsserien 2-1 over Skjold. Fix er stadig ubesejret efter fem kampe og har 11 point. På lørdag kl. 11.15 hjemme i Pilesvinget lugter det af en ny sejr, når bundholdet Tårnby FF kommer på besøg.

I serie 2 er Boldklubben Stefan gået helt i stå efter den flotte sæsonåbning med tre sejre. I fredags blev det til 1-4-nederlag til VLI – det Stefans fjerde nederlag i træk. Næste kamp fredag den 4. oktober kl. 20 ude mod FC Randoms på kunstgræsset i Valby Idrætspark.

JL