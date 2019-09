Husum indtog Lyngbyvejen

Vandt 4-3 over B1903 og fastholder dermed førerpositionen i Københavnsserien

Af Redaktionen, redigeret

Husum Boldklub fortsætter den sportslige succes i Københavnsserien. I lørdags blev det til en sejr på 4-3 over FCK-moderklubben B1903. Umiddelbart lyder resultatet af kampen mere spændende en den var. Hen ved 20 minutter før tid førte Husum Boldklub med 4-1, og da B1903s sidste mål faldt i overtiden, nåede de medrejsende Husum-tilskuere ikke at bide ret mange negle.

Topscorer Mikkel Bo Eriksen satte to nye scoringer ind på kontoen, mens Husums to sidste scoringer blev leveret af Jeppe Skov Orbe og Yannick Winkel Rasmussen.

På lørdag kommer så NB Bornholm på besøg i Husumparken kl. 15.30. Nexø-mandskabet har i flere år tilhørt toppen af Københavnsserien, men har tilsyneladende svært ved at spillet til at køre i år. NB har kun fået seks point i seks kampe, mens Husum som tophold har fået 16 point. Det giver et forspring på tre point ned til Boldklubben Skjold på andenpladsen.

For Husums kvinder i Kvindeserie Øst var den forløbne uge hård. Det blev til to nederlag på 1-2. Først i lokalopgøret til FC Damsø og derefter til topholdet Solrød, som scorede sejrsmålet i overtiden. Næste kamp er en ”forkamp” til KS-kampen i Husumparken. Kvinderne tager imod BSF på lørdag kl. 13.30.

Ny mavepuster

Boldklubben Union har indtil videre kun opnået syv point i Danmarksserien. I lørdags blev det til et 2-3-nederlag mod Greve. Til en start lignede det et nederlag. Greve scorede to mål fra det 13. til 15. minut. Men inden depressionen sad alt for dybt, lykkedes det Nicolai Laursen at score to gange, så der var udlignet inden den halve time.

Alligevel endte kampen med en stor skuffelse, da Greve små fem minutter før tid scorede sejrsmålet. Det var Unions tredje nederlag på Genforeningspladsen ud af lige så mange kampe i denne sæson. På lørdag kl. 13 er der en ny chance for at rette op på statistikken, når Ishøj kommer på besøg.

Sejre til Fix

Boldklubben Fix fik endelig sæsonens første sejr i serie 1 i weekenden. Det blev til en sejr på 2-1 over Bispebjerg Boldklub. Næste kamp fredag kl. 20.30 ude mod Prespa.

I Københavnsserien vandt Fix’ kvinder med 3-1 over Heimdal og har dermed syv point efter tre kampe. Næste kamp fredag den 20. september kl. 18.30 mod Hvidovre på kunstgræsset i Tingbjerg.

I serie 2 tabte Boldklubben Stefans herrer for første gang i denne sæson. På hjemmebane blev det til 1-3 mod Boldklubben Rødovre, der allerede grundlagde sejren med en scoring efter otte minutter. Rødovre førte 3-0 efter små 40 minutter. Først efter pausen fik Mark Herløv reduceret. Næste kamp onsdag den 18. september kl. 19.30 på kunstgræsset ved Grøndal Multicenter mod FK6K. Søndag den 22. september kl. 15.15 udekamp mod Nørrebro FF i Mimersparken.