Husum nedsablede bornholmere

Vandt 7-0 over NB Bornholm og fører Københavnsserien suverænt

Af Redaktionen, redigeret

Husum Boldklub synes ikke til at stoppe i Københavnsserien. I lørdags blev det til en sejr på 7-0 over NB Bornholm. Klubbens topscorer Mikkel Bo Eriksen sørgede for en god start, da han bragte Husum på 1-0 efter blot otte minutter. Han øgede til 2-0 efter 21 minutter.

Efter pausen gik det endnu hurtigere. Bornholmerne blev hakket godt og grundigt igennem Husum-kværnen. Mikkel Howalt scorede til 3-0 og 7-0, Mikkel Bo Eriksen til 4-0, Jeppe Skov Orbe til 5-0 og David Skovgaard Mortensen til 6-0.

Efter syv kamp indtager Husum førstepladsen med 19 point og en målscore på 24-7. Rønne er på andenpladsen med 15 point. Med sine tre træffere er Mikkel Bo Eriksen oppe på ni scoringer i denne efterårssæsonen.

Næste kamp for Husum er på lørdag kl. 13 på udebane mod Kastrup Boldklub.

Det blev også til sejr for Husums kvinder. De vandt 1-0 over BSF. Husums kvinde er placeret midt i Danmarksserien og skal på lørdag til Albertslund.

Point til Fix

I serie 1 opnåede Fix’ herrer point ved at spille 1-1 ude mod Prespa. Nikolaj Sølvkær Jensen scorede for Fix, der indtager næstsidstepladsen med blot fem point efter syv kampe. Næste kamp fredag kl. 18.30 på kunstgræsset i Tingbjerg mod bundholdet CSC.

I Københavnsserien spillede Fix’ kvinder 2-2 mod Hvidovre. Fix er stadig ubesejret efter fire kampe med to sejre og to uafgjorte.

I serie 2 faldt Boldklubben Stefan adskillige placeringer efter to nederlag i den forløbne uge. Først 1-2 hjemme mod FK6K og derefter 1-3 mod Nørrebro United i Mimersparken. Næste kamp fredag kl. 18.30 på kunstgræsset ved Grøndal MultiCenter. JL