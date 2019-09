Husum snublede mod Politiet

Politiet udlignede fem minutter før tid mod Husum Boldklub

Af Redaktionen, redigeret

Husum Boldklub fører fortsat Københavnsserien, selv om topholdet fra Nordrupvej i sidste uge måtte nøjes med 1-1 mod PI Fodbold, eller Politiet som de stadig kaldes.

Jeppe Skov Orbe havde midt i 2. halvleg bragt Husum på vinderkurs, men fem minutter før tid blev Bulldogs-fansene i Husumparken snydt for at skåle sejren hjem, da Politiet udlignede.

Efter fem kampe har Husum med 13 point et forspring til Rønne IK på andenpladsen med et enkelt point. Næste kamp for Husum er på lørdag kl. 15 på udebane mod B1903 på Lyngbyvejen i Hellerup.

I kvindernes danmarksserie gør Husum Boldklub det også godt. Det blev til en 2-1-sejr over Sundby Boldklub. Næste kamp onsdag kl. 19 mod FC Damsø på kunstgræsset i Vanløse Idrætspark.

Ikke så fikst af Fix

Det kniber voldsomt for Boldklubben Fix i serie 1 i denne sæson. I weekenden blev det til et nederlag på 1-4 mod Jægersborg, der var foran 3-0 i løbet af 12 minutter. Fix har blot opnået et enkelt point i fem kampe. Fredag aften kl. 18 i Gadelandet har Fix chancen for sæsonens første sejr, når Bispebjerg kommer på besøg.

I kvindernes KS vandt Fix 6-0 over B93 og har fire point efter to kampe.

Til gengæld har Boldklubben Stefans herrer fået en af bedste sæsonstarter i flere år i serie 2. I sidste uge hentede man to udebanesejre. Først 1-0 over Sunred Beach i Ryparken, og derefter 3-0 over CIK på Kløvermarken. Dermed har Stefan maksimumpoint efter tre kampe. Fredag kl. 18 spiller Stefan hjemme mod Boldklubben Rødovre. Ifølge DBU Københavns hjemmeside spilles denne kamp på banen foran klubhuset, hvilket tilskuere bør være opmærksom på.

JL