Ingen svømning i et helt år

Bellahøj Svømmestadion er lukket frem til september 2020

Af Jan Løfberg

”Lukket på ubestemt tid” stod der på hjemmesiden for Bellahøj Svømmestadion. Men i sidste uge kom så en ny meddelelse med en status på lukningen:

”Bellahøj Svømmestadion er lukket og åbner ikke før en planlagt renovering af anlægget er afsluttet til september 2020. På baggrund af undersøgelser om anlæggets indeklima har Københavns Kommune besluttet, at Bellahøj Svømmestadion fortsat skal være lukket, indtil renoveringen er afsluttet. Vi forventer at kunne byde brugerne velkommen i september 2020, og henviser i mellemtiden til kommunens øvrige svømmehaller.”

Det er skimmelsvamp som har ført til lukningen. Først førte skimmelsvampen til, at mange af svømmehallens ansatte blev dårlige med hovedpine og andre gener. Siden klagede elitesvømmerne, der anvender Bellahøj Svømmestadion, også over klimaet.

Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling (AMA) har udarbejdet den rapport til Kultur- og fritidsforvaltningen. AMA konkluderer, at Bellahøj Svømmestadion ikke når at genåbne, inden renoveringen påbegyndes midt i november 2019.

Af AMAs rapport fremgår det, at alle undersøgte medarbejdere har gener i relation til arbejdet, og at årsagen til generne med stor sandsynlighed kan henføres til væksten af gærsporer (skimmelsvamp).

Selv AMA om vurderer, at det ikke er forbundet med sundhedsfare at opholde sig i Bellahøj Svømmestadion, så mener AMA, at hverken medarbejdere, brugere eller gæster bør udsættes for risiko for udvikling af gener ved at opholde sig i Bellahøj Svømmestadion.

Ikke færre end 16 klubber berøres af lukningen. Størst er Hovedstadens Svømmeklub, men foreningen benytter også mange andre svømmehaller i både København og Frederiksberg.

Forvaltningen har allerede holdt møde med de berørte foreninger den 5. september, og man forsøger så vidt muligt at hjælpe foreningerne med alternative muligheder for svømmefaciliteter.

Pan Vandpolo fra Brønshøj har foreløbig træningstider i Hillerødgades Svømmehal og Vesterbro Svømmehal.

