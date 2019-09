Jazz i Kulturhuset Pilegården

Den lokale jazzklub i Brønshøj indleder efterårs-sæsonen i Kulturhuset Pilegården på Brønshøjvej lørdag den 28. september, kl. 20 med swingende New Orleans Jazz.

Af Erik Fisker

Den lokale jazzklub i Brønshøj indleder efterårs-sæsonen i Kulturhuset Pilegården på Brønshøjvej lørdag den 28. september, kl. 20 med swingende New Orleans Jazz. Det sker med Max Lager’s New Orleans Stompers fra Göteborg, som fremfører de traditionelle melodier med en energi og originalitet, så ingen er i tvivl om, at de har spilleglæden i behold. Musikerne i bandet er alle modne mænd, som har lært at spille traditionel jazz.

Bandet består af Ulf Albrektsson: Piano/vokal, Ored Borgsund: Bas, Lennart Carlsson: Trommer, Mikael Cinthio: Klarinet/saxofon/vokal, Bo Ericsson: Trompet, Anders “Rulle” Rylander: Banjo/vokal og

Peter Trägårdh: Trombone/vokal. Der vil være fællesspisning kl. 18.30. Spisebilletter kan bestilles på tlf. 39653149, senest onsdag den 25. september, kl. 12.

Billetter til musikken kl. 20 kan købes ved indgangen.

Arrangementet er støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.