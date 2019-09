Kassen er tom

Lokaludvalget har allerede uddelt næsten hver en krone af de 858.500 kr., som Bydelspuljen rummer i 2019.

Af Erik Fisker

Lokaludvalget har allerede uddelt næsten hver en krone af de 858.500 kr., som Bydelspuljen rummer i 2019. Bydelspuljen har til formål at støtte tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i Brønshøj, Husum og Tingbjerg.

Derfor er ansøgningsfristen den 17. september til aktiviteter i 2019 aflyst. Til fristen den 17. september er det dog stadig muligt at søge til aktiviteter, der afholdes i 2020. /EF