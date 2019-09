Københavnske politikere vil have forsøg med fri hash

Københavns Borgerrepræsentation har godkendt at bede regeringen om tilladelse til legalisering af salg af hash

Af Randi Salzwedell

Et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentationen stemte i sidste uge for at bede den nye socialdemokratiske regering om lov til at iværksætte en treårig forsøgsordning med legaliseret salg af hash i Københavns Kommune.

Enhedslistens Gyda Heding havde taget initiativ til at samle Socialdemokratiet, Alternativet, De Radikale og SF bag forslaget. Gyda Heding glæder sig over flertallets godkendelse og håber på, at regeringen vil give tilladelse til at iværksætte forsøget med legalisering af fri hash.

– Et argument mod en forsøgsordning har tidligere været, at hash er farligt. Og hash er farligt, og netop derfor skal vi kunne regulere det. Salget foregår i dag åbenlyst over det meste af byen og finansierer kriminelle bander. En legalisering vil betyde, at vi kan regulere salget, styre det udenom de unge, varedeklarere, og fjerne eksistensgrundlaget for de kriminelle bander og bruge indtjeningen til eksempelvis behandling af misbrug, siger Gyda Heding.

Borgerrepræsentationen vedtog senest i 2014 et forslag til, hvordan en forsøgsordning i København kunne se ud, men den daværende regering afslog at iværksætte en forsøgsordning.

– 50 års forbudspolitik har tydeligvis slået fejl. Nu har vi fået en ung og, som jeg ser det, mere progressiv regering. Siden 2014 er det blevet afkriminaliseret på forskellige måder i flere stater i USA, i Canada og i Portugal. Derfor er tiden inde til sund fornuft, siger Gyda Heding.

Ifølge Center for Rusmiddelforskning ryger 50.000 danskere hash hver eneste dag. 17.000 af dem er under 25 år.

Hash er harpiks, der er presset sammen med plantedele og bindemiddel. Hash findes i klumper eller plader, og farven kan være sort, brun, rød eller grøn. Hash indeholder gennemsnitligt 10-40 % THC, der er det psykoaktive stof i hampplanten.

Størstedelen af hashen i Danmark kommer fra Marokko.